Токеномика Miro Finance (MIRA) Откройте для себя ключевую информацию о Miro Finance (MIRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Miro Finance (MIRA) MIRA – это передовой протокол на основе искусственного интеллекта, разработанный для бесшовной интеграции в экосистемы Web3. Он предоставляет децентрализованные ИИ-агентные сервисы, которые помогают бизнесу, разработчикам и пользователям внедрять решения на базе ИИ, обеспечивая при этом конфиденциальность и безопасность. MIRA работает с модульной системой плагинов, что позволяет настраивать и масштабировать его для различных сфер, таких как электронная коммерция, платежи, DeFi и DAOs. Официальный сайт: agent-miro.org Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x17A4E26F71Aa83758d9E6C04372079aaf863d03d Купить MIRA сейчас!

Токеномика и анализ цен Miro Finance (MIRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Miro Finance (MIRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,58 $ 1,58 $ 1,58 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0000000000000000000000015 $ 0,0000000000000000000000015 $ 0,0000000000000000000000015 Узнайте больше о цене Miro Finance (MIRA)

Токеномика Miro Finance (MIRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Miro Finance (MIRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIRA, изучите текущую цену MIRA!

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