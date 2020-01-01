Токеномика Miro Finance (MIRA)

Токеномика Miro Finance (MIRA)

Откройте для себя ключевую информацию о Miro Finance (MIRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Miro Finance (MIRA)

MIRA – это передовой протокол на основе искусственного интеллекта, разработанный для бесшовной интеграции в экосистемы Web3. Он предоставляет децентрализованные ИИ-агентные сервисы, которые помогают бизнесу, разработчикам и пользователям внедрять решения на базе ИИ, обеспечивая при этом конфиденциальность и безопасность. MIRA работает с модульной системой плагинов, что позволяет настраивать и масштабировать его для различных сфер, таких как электронная коммерция, платежи, DeFi и DAOs.

Официальный сайт:
agent-miro.org
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x17A4E26F71Aa83758d9E6C04372079aaf863d03d

Токеномика и анализ цен Miro Finance (MIRA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Miro Finance (MIRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 1,58
$ 1,58$ 1,58
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,0000000000000000000000015
$ 0,0000000000000000000000015$ 0,0000000000000000000000015

Токеномика Miro Finance (MIRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Miro Finance (MIRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MIRA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MIRA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIRA, изучите текущую цену MIRA!

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История цены Miro Finance (MIRA)

Анализ истории цены MIRA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.