Токеномика MINIMA (MINIMA)

Токеномика MINIMA (MINIMA)

Откройте для себя ключевую информацию о MINIMA (MINIMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MINIMA (MINIMA)

Встроенный блокчейн. Единственный протокол 1 уровня, который позволяет любому устройству работать в качестве полноценного узла для создания и оценки стоимости. Используя Minima, любое устройство может стать собственным экономическим агентом для безопасного общения, создания, управления и отправки токенов. Minima имеет растущую экосистему партнеров в рамках Web3 и Web2 для реализации сценариев использования для #DePIN #RWA #ИИ и #предприятий.

Официальный сайт:
https://www.minima.global/
Whitepaper:
https://docs.minima.global/minima_pdfs/Minima_Whitepaper_v11.pdf
Обозреватель блоков:
https://block.minima.global

Токеномика и анализ цен MINIMA (MINIMA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MINIMA (MINIMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,86M
$ 8,86M$ 8,86M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 402,67M
$ 402,67M$ 402,67M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 22,00M
$ 22,00M$ 22,00M
Исторический максимум:
$ 0,15902
$ 0,15902$ 0,15902
Исторический минимум:
$ 0,010783581541609933
$ 0,010783581541609933$ 0,010783581541609933
Текущая цена:
$ 0,022
$ 0,022$ 0,022

Токеномика MINIMA (MINIMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MINIMA (MINIMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MINIMA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MINIMA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MINIMA, изучите текущую цену MINIMA!

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История цены MINIMA (MINIMA)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.