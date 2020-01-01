Токеномика MINIMA (MINIMA) Откройте для себя ключевую информацию о MINIMA (MINIMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MINIMA (MINIMA) Встроенный блокчейн. Единственный протокол 1 уровня, который позволяет любому устройству работать в качестве полноценного узла для создания и оценки стоимости. Используя Minima, любое устройство может стать собственным экономическим агентом для безопасного общения, создания, управления и отправки токенов. Minima имеет растущую экосистему партнеров в рамках Web3 и Web2 для реализации сценариев использования для #DePIN #RWA #ИИ и #предприятий. Официальный сайт: https://www.minima.global/ Whitepaper: https://docs.minima.global/minima_pdfs/Minima_Whitepaper_v11.pdf Обозреватель блоков: https://block.minima.global Купить MINIMA сейчас!

Токеномика и анализ цен MINIMA (MINIMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MINIMA (MINIMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,86M $ 8,86M $ 8,86M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 402,67M $ 402,67M $ 402,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,00M $ 22,00M $ 22,00M Исторический максимум: $ 0,15902 $ 0,15902 $ 0,15902 Исторический минимум: $ 0,010783581541609933 $ 0,010783581541609933 $ 0,010783581541609933 Текущая цена: $ 0,022 $ 0,022 $ 0,022 Узнайте больше о цене MINIMA (MINIMA)

Токеномика MINIMA (MINIMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MINIMA (MINIMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MINIMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MINIMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MINIMA, изучите текущую цену MINIMA!

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