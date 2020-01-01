Токеномика Minswap (MIN) Откройте для себя ключевую информацию о Minswap (MIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Minswap (MIN) Minswap – это крупнейшая децентрализованная биржа (DEX) на Cardano (ADA). Официальный сайт: https://minswap.org/ Whitepaper: https://docs.minswap.org/whitepaper Обозреватель блоков: https://cardanoscan.io/token/29d222ce763455e3d7a09a665ce554f00ac89d2e99a1a83d267170c64d494e Купить MIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Minswap (MIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Minswap (MIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,22M $ 23,22M $ 23,22M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,43B $ 1,43B $ 1,43B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,07 $ 0,07 $ 0,07 Исторический минимум: $ 0,010312705914057163 $ 0,010312705914057163 $ 0,010312705914057163 Текущая цена: $ 0,01622 $ 0,01622 $ 0,01622 Узнайте больше о цене Minswap (MIN)

Токеномика Minswap (MIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Minswap (MIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIN, изучите текущую цену MIN!

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