Токеномика Minswap (MIN)

Токеномика Minswap (MIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Minswap (MIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Minswap (MIN)

Minswap – это крупнейшая децентрализованная биржа (DEX) на Cardano (ADA).

Официальный сайт:
https://minswap.org/
Whitepaper:
https://docs.minswap.org/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://cardanoscan.io/token/29d222ce763455e3d7a09a665ce554f00ac89d2e99a1a83d267170c64d494e

Токеномика и анализ цен Minswap (MIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Minswap (MIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 23,22M
$ 23,22M$ 23,22M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 1,43B
$ 1,43B$ 1,43B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,07
$ 0,07$ 0,07
Исторический минимум:
$ 0,010312705914057163
$ 0,010312705914057163$ 0,010312705914057163
Текущая цена:
$ 0,01622
$ 0,01622$ 0,01622

Токеномика Minswap (MIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Minswap (MIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIN, изучите текущую цену MIN!

Как купить MIN

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История цены Minswap (MIN)

Анализ истории цены MIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.