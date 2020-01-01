Токеномика MILLI (MILLI) Откройте для себя ключевую информацию о MILLI (MILLI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MILLI (MILLI) Рожденный вспышкой вдохновения и укоренившийся в крепкой дружбе. Milli - это не просто максимальная скорость, это общий настрой на поул-позициию! Официальный сайт: https://www.milli.dog Обозреватель блоков: https://www.seiscan.app/pacific-1/contracts/sei170949pwl4h36neazkwmdgtrh6nuenh66462n34839e23e8he3pqsnm5r2v Купить MILLI сейчас!

Токеномика и анализ цен MILLI (MILLI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MILLI (MILLI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,79M $ 2,79M $ 2,79M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 263,00B $ 263,00B $ 263,00B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00002085 $ 0,00002085 $ 0,00002085 Исторический минимум: $ 0,00000033979712606 $ 0,00000033979712606 $ 0,00000033979712606 Текущая цена: $ 0,000010604 $ 0,000010604 $ 0,000010604 Узнайте больше о цене MILLI (MILLI)

Токеномика MILLI (MILLI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MILLI (MILLI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MILLI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MILLI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MILLI, изучите текущую цену MILLI!

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