Токеномика MetYa (MET)

Токеномика MetYa (MET)

Откройте для себя ключевую информацию о MetYa (MET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MetYa (MET)

MetYa – это платформа знакомств Web3 на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает пользователям безопасный и конфиденциальный опыт знакомств благодаря блокчейну и децентрализации. Наша платформа реализует концепцию «общение приносит прибыль» посредством майнинга социальных взаимодействий. Наша команда имеет 12-летний опыт работы в сфере социальных сетей Web2 и создала проекты с сотнями миллионов пользователей. В 2018 году мы вошли в Web3 и успешно представили пользователям Web2 экосистему Web3, чтобы расширить их возможности.

Официальный сайт:
https://metya.com/
Whitepaper:
https://metya.gitbook.io/metya
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xa5b000d453143b357dba63f4ee83f2f6fda832b8

Токеномика и анализ цен MetYa (MET)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MetYa (MET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,1798
$ 0,1798$ 0,1798
Исторический минимум:
$ 0,06088509988318206
$ 0,06088509988318206$ 0,06088509988318206
Текущая цена:
$ 0,1629
$ 0,1629$ 0,1629

Токеномика MetYa (MET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MetYa (MET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MET, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MET.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MET, изучите текущую цену MET!

Как купить MET

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История цены MetYa (MET)

Анализ истории цены MET помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MET

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.