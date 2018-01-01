Токеномика MetYa (MET) Откройте для себя ключевую информацию о MetYa (MET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MetYa (MET) MetYa – это платформа знакомств Web3 на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает пользователям безопасный и конфиденциальный опыт знакомств благодаря блокчейну и децентрализации. Наша платформа реализует концепцию «общение приносит прибыль» посредством майнинга социальных взаимодействий. Наша команда имеет 12-летний опыт работы в сфере социальных сетей Web2 и создала проекты с сотнями миллионов пользователей. В 2018 году мы вошли в Web3 и успешно представили пользователям Web2 экосистему Web3, чтобы расширить их возможности. Официальный сайт: https://metya.com/ Whitepaper: https://metya.gitbook.io/metya Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xa5b000d453143b357dba63f4ee83f2f6fda832b8 Купить MET сейчас!

Токеномика и анализ цен MetYa (MET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MetYa (MET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,1798 $ 0,1798 $ 0,1798 Исторический минимум: $ 0,06088509988318206 $ 0,06088509988318206 $ 0,06088509988318206 Текущая цена: $ 0,1629 $ 0,1629 $ 0,1629 Узнайте больше о цене MetYa (MET)

Токеномика MetYa (MET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MetYa (MET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MET, изучите текущую цену MET!

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