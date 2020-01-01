Токеномика Memecoin (MEME)

Токеномика Memecoin (MEME)

Откройте для себя ключевую информацию о Memecoin (MEME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Memecoin (MEME)

Memecoin (MEME) - это буквально мемкоин. Никакой полезности, никакой дорожной карты, никаких обещаний. Никаких ожиданий финансовой отдачи. Только 100% мемов.

Официальный сайт:
https://www.memecoin.org/
Whitepaper:
https://www.memecoin.org/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xb131f4a55907b10d1f0a50d8ab8fa09ec342cd74

Токеномика и анализ цен Memecoin (MEME)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Memecoin (MEME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 74,15M
$ 74,15M$ 74,15M
Общее предложение:
$ 69,00B
$ 69,00B$ 69,00B
Оборотное предложение:
$ 48,15B
$ 48,15B$ 48,15B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 106,26M
$ 106,26M$ 106,26M
Исторический максимум:
$ 0,1
$ 0,1$ 0,1
Исторический минимум:
$ 0,001257099219016487
$ 0,001257099219016487$ 0,001257099219016487
Текущая цена:
$ 0,00154
$ 0,00154$ 0,00154

Токеномика Memecoin (MEME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Memecoin (MEME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MEME, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MEME.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEME, изучите текущую цену MEME!

Как купить MEME

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История цены Memecoin (MEME)

Анализ истории цены MEME помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MEME

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.