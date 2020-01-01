Токеномика Memecoin (MEME) Откройте для себя ключевую информацию о Memecoin (MEME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Memecoin (MEME) Memecoin (MEME) - это буквально мемкоин. Никакой полезности, никакой дорожной карты, никаких обещаний. Никаких ожиданий финансовой отдачи. Только 100% мемов. Официальный сайт: https://www.memecoin.org/ Whitepaper: https://www.memecoin.org/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xb131f4a55907b10d1f0a50d8ab8fa09ec342cd74 Купить MEME сейчас!

Токеномика и анализ цен Memecoin (MEME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Memecoin (MEME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 74,15M $ 74,15M $ 74,15M Общее предложение: $ 69,00B $ 69,00B $ 69,00B Оборотное предложение: $ 48,15B $ 48,15B $ 48,15B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 106,26M $ 106,26M $ 106,26M Исторический максимум: $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 Исторический минимум: $ 0,001257099219016487 $ 0,001257099219016487 $ 0,001257099219016487 Текущая цена: $ 0,00154 $ 0,00154 $ 0,00154 Узнайте больше о цене Memecoin (MEME)

Токеномика Memecoin (MEME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Memecoin (MEME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEME, изучите текущую цену MEME!

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