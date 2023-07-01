Токеномика MCNCOIN (MCN)

Токеномика MCNCOIN (MCN)

Откройте для себя ключевую информацию о MCNCOIN (MCN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MCNCOIN (MCN)

MCN (Multi-Community Network) - это инновационная платформа GameFi, которая революционизирует способы взаимодействия игроков с игровыми развлечениями и их заработка. Построенная на блокчейне и ориентированная на сообщество, MCN сочетает в себе преимущества DeFi, NFT и финансовых механизмов с захватывающими игровыми системами.

Официальный сайт:
https://mcncoin.io/
Whitepaper:
https://mcncoin.io/white-paper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xdd02bC212E79ACdAb476C9295cDea8a61099Cb79

Токеномика и анализ цен MCNCOIN (MCN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MCNCOIN (MCN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,89M
$ 3,89M$ 3,89M
Общее предложение:
$ 12,00M
$ 12,00M$ 12,00M
Оборотное предложение:
$ 12,00M
$ 12,00M$ 12,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,89M
$ 3,89M$ 3,89M
Исторический максимум:
$ 20
$ 20$ 20
Исторический минимум:
$ 0,06541121432124603
$ 0,06541121432124603$ 0,06541121432124603
Текущая цена:
$ 0,3243
$ 0,3243$ 0,3243

Токеномика MCNCOIN (MCN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MCNCOIN (MCN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MCN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MCN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MCN, изучите текущую цену MCN!

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История цены MCNCOIN (MCN)

Анализ истории цены MCN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MCN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.