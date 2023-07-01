Токеномика MCNCOIN (MCN) Откройте для себя ключевую информацию о MCNCOIN (MCN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MCNCOIN (MCN) MCN (Multi-Community Network) - это инновационная платформа GameFi, которая революционизирует способы взаимодействия игроков с игровыми развлечениями и их заработка. Построенная на блокчейне и ориентированная на сообщество, MCN сочетает в себе преимущества DeFi, NFT и финансовых механизмов с захватывающими игровыми системами. Официальный сайт: https://mcncoin.io/ Whitepaper: https://mcncoin.io/white-paper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xdd02bC212E79ACdAb476C9295cDea8a61099Cb79 Купить MCN сейчас!

Токеномика и анализ цен MCNCOIN (MCN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MCNCOIN (MCN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,89M $ 3,89M $ 3,89M Общее предложение: $ 12,00M $ 12,00M $ 12,00M Оборотное предложение: $ 12,00M $ 12,00M $ 12,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,89M $ 3,89M $ 3,89M Исторический максимум: $ 20 $ 20 $ 20 Исторический минимум: $ 0,06541121432124603 $ 0,06541121432124603 $ 0,06541121432124603 Текущая цена: $ 0,3243 $ 0,3243 $ 0,3243 Узнайте больше о цене MCNCOIN (MCN)

Токеномика MCNCOIN (MCN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MCNCOIN (MCN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MCN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MCN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MCN, изучите текущую цену MCN!

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