Токеномика Matchain (MAT)

Токеномика Matchain (MAT)

Откройте для себя ключевую информацию о Matchain (MAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Matchain (MAT)

Matchain – это высокопроизводительная ИИ-сеть 2 уровня на базе BNB Chain, ориентированная на идентичность и суверенитет данных. Она нацелена на привлечение сотен миллионов не-крипто пользователей благодаря простому пользовательскому опыту – начиная с 550 миллионов фанатов Paris Saint Germain – через MatchID (децентрализованную идентичность на базе ИИ), MatchHUB (простое приложение для входа в экосистему) и глобальные партнёрства с брендами, при этом масштабно собирая и монетизируя пользовательские данные.

Официальный сайт:
https://matchain.io/
Whitepaper:
https://docs.matchain.io/
Обозреватель блоков:
https://matchscan.io/

Токеномика и анализ цен Matchain (MAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Matchain (MAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,60M
$ 3,60M$ 3,60M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 7,23M
$ 7,23M$ 7,23M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 49,81M
$ 49,81M$ 49,81M
Исторический максимум:
$ 9,493
$ 9,493$ 9,493
Исторический минимум:
$ 0,4230689481338736
$ 0,4230689481338736$ 0,4230689481338736
Текущая цена:
$ 0,4981
$ 0,4981$ 0,4981

Токеномика Matchain (MAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Matchain (MAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAT, изучите текущую цену MAT!

Как купить MAT

Заинтересованы в добавлении Matchain (MAT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MAT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Matchain (MAT)

Анализ истории цены MAT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MAT

Хотите узнать, куда может двигаться MAT? Наша страница прогноза цены MAT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.