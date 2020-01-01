Токеномика Matchain (MAT) Откройте для себя ключевую информацию о Matchain (MAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Matchain (MAT) Matchain – это высокопроизводительная ИИ-сеть 2 уровня на базе BNB Chain, ориентированная на идентичность и суверенитет данных. Она нацелена на привлечение сотен миллионов не-крипто пользователей благодаря простому пользовательскому опыту – начиная с 550 миллионов фанатов Paris Saint Germain – через MatchID (децентрализованную идентичность на базе ИИ), MatchHUB (простое приложение для входа в экосистему) и глобальные партнёрства с брендами, при этом масштабно собирая и монетизируя пользовательские данные. Официальный сайт: https://matchain.io/ Whitepaper: https://docs.matchain.io/ Обозреватель блоков: https://matchscan.io/ Купить MAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Matchain (MAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Matchain (MAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,60M $ 3,60M $ 3,60M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 7,23M $ 7,23M $ 7,23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 49,81M $ 49,81M $ 49,81M Исторический максимум: $ 9,493 $ 9,493 $ 9,493 Исторический минимум: $ 0,4230689481338736 $ 0,4230689481338736 $ 0,4230689481338736 Текущая цена: $ 0,4981 $ 0,4981 $ 0,4981 Узнайте больше о цене Matchain (MAT)

Токеномика Matchain (MAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Matchain (MAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAT, изучите текущую цену MAT!

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