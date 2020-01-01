Токеномика Manta Network (MANTA) Откройте для себя ключевую информацию о Manta Network (MANTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Manta Network (MANTA) Manta Network - это многомодульная экосистема для приложений с доказательством нулевого разглашения (ZK). Официальный сайт: https://manta.network/ Whitepaper: https://mantanetwork.medium.com/the-manta-pacific-roadmap-d09a9d918553 Обозреватель блоков: https://pacific-explorer.manta.network/token/0x95CeF13441Be50d20cA4558CC0a27B601aC544E5?tab=token_transfers Купить MANTA сейчас!

Токеномика и анализ цен Manta Network (MANTA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Manta Network (MANTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 77,33M $ 77,33M $ 77,33M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 418,66M $ 418,66M $ 418,66M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 10 $ 10 $ 10 Исторический минимум: $ 0,15642983692201723 $ 0,15642983692201723 $ 0,15642983692201723 Текущая цена: $ 0,1847 $ 0,1847 $ 0,1847 Узнайте больше о цене Manta Network (MANTA)

Токеномика Manta Network (MANTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Manta Network (MANTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MANTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MANTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MANTA, изучите текущую цену MANTA!

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