Токеномика LUKSO (LYX) Откройте для себя ключевую информацию о LUKSO (LYX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LUKSO (LYX) LUKSO, основанная новаторами блокчейна Фабианом Фогельстеллером, автором стандарта токенов ERC20 и разработчиком web3.js, и Марджори Эрнандес, экспертом по инновациям с опытом руководства Лабораторией инноваций EY в Берлине, открывает новую эру децентрализованных приложений для творческой индустрии. . Используя технологию ETH 2.0, LUKSO представляет уникальные стандартные предложения LUKSO (LSP) и систему учетных записей Universal Profile (UP), повышая удобство использования и доступ к блокчейну посредством передовых интеллектуальных контрактов и ориентированных на пользователя цифровых удостоверений. Официальный сайт: https://lukso.network/ Whitepaper: https://whitepaper.lukso.network/ Обозреватель блоков: https://explorer.execution.mainnet.lukso.network/ Купить LYX сейчас!

Токеномика и анализ цен LUKSO (LYX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LUKSO (LYX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,12M $ 20,12M $ 20,12M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 30,54M $ 30,54M $ 30,54M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 8,98 $ 8,98 $ 8,98 Исторический минимум: $ 0,6186779321277905 $ 0,6186779321277905 $ 0,6186779321277905 Текущая цена: $ 0,659 $ 0,659 $ 0,659 Узнайте больше о цене LUKSO (LYX)

Токеномика LUKSO (LYX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LUKSO (LYX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LYX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LYX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LYX, изучите текущую цену LYX!

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