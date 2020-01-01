Токеномика LandWolf (LWOLF) Откройте для себя ключевую информацию о LandWolf (LWOLF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LandWolf (LWOLF) LandWolf – мемкоин в сети Ethereum, а название токена – LWOLF. Официальный сайт: https://landwolf.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x67466be17df832165f8c80a5a120ccc652bd7e69#balances Купить LWOLF сейчас!

Токеномика и анализ цен LandWolf (LWOLF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LandWolf (LWOLF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 36,75M $ 36,75M $ 36,75M Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 902,16B $ 902,16B $ 902,16B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,74M $ 40,74M $ 40,74M Исторический максимум: $ 0,0003 $ 0,0003 $ 0,0003 Исторический минимум: $ 0,000002845390939582 $ 0,000002845390939582 $ 0,000002845390939582 Текущая цена: $ 0,000040738 $ 0,000040738 $ 0,000040738 Узнайте больше о цене LandWolf (LWOLF)

Токеномика LandWolf (LWOLF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LandWolf (LWOLF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LWOLF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LWOLF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LWOLF, изучите текущую цену LWOLF!

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