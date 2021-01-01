Токеномика LUFFY (LUFFY)
Информация о LUFFY (LUFFY)
"Luffy была основана в августе 2021 года с единственной целью — создать целую экосистему как для инвесторов, так и для фанатов. Luffy создает безопасное и захватывающее пространство для инвесторов и фанатов с модернизированными инструментами, передовыми платформами DeFi, образованием, играми P2E, метавселенной и произведениями искусства мирового класса, а также помогает малооплачиваемым художникам аниме и манги. Миссия Луффи: «Стать лидером мемов и аниме-токенов». Luffy — это управляемый сообществом токен, построенный на самой безопасной и хорошо зарекомендовавшей себя цепочке блоков, «сети Ethereum», позволяющей инвесторам и фанатам оставаться децентрализованными. «Luffy последовательно выполняет каждое обещание с момента своего запуска. Наша цель — создать надежный токен с реальными утилитами. Наша преданность делу не имеет себе равных. Мы не откажемся от наших усилий и постоянно обновляем нашу дорожную карту по мере появления новых инноваций». - Команда Луффи"
Токеномика и анализ цен LUFFY (LUFFY)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене LUFFY (LUFFY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика LUFFY (LUFFY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики LUFFY (LUFFY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов LUFFY, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов LUFFY.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 LUFFY = 0,00004134 USD