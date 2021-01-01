Токеномика LUFFY (LUFFY) Откройте для себя ключевую информацию о LUFFY (LUFFY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LUFFY (LUFFY) "Luffy была основана в августе 2021 года с единственной целью — создать целую экосистему как для инвесторов, так и для фанатов. Luffy создает безопасное и захватывающее пространство для инвесторов и фанатов с модернизированными инструментами, передовыми платформами DeFi, образованием, играми P2E, метавселенной и произведениями искусства мирового класса, а также помогает малооплачиваемым художникам аниме и манги. Миссия Луффи: «Стать лидером мемов и аниме-токенов». Luffy — это управляемый сообществом токен, построенный на самой безопасной и хорошо зарекомендовавшей себя цепочке блоков, «сети Ethereum», позволяющей инвесторам и фанатам оставаться децентрализованными. «Luffy последовательно выполняет каждое обещание с момента своего запуска. Наша цель — создать надежный токен с реальными утилитами. Наша преданность делу не имеет себе равных. Мы не откажемся от наших усилий и постоянно обновляем нашу дорожную карту по мере появления новых инноваций». - Команда Луффи" Официальный сайт: https://www.luffytoken.com Whitepaper: https://luffytoken.com/pdf/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x54012cDF4119DE84218F7EB90eEB87e25aE6EBd7 Купить LUFFY сейчас!

Токеномика и анализ цен LUFFY (LUFFY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LUFFY (LUFFY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,13M $ 4,13M $ 4,13M Исторический максимум: $ 0,0003911 $ 0,0003911 $ 0,0003911 Исторический минимум: $ 0,00000000018032523 $ 0,00000000018032523 $ 0,00000000018032523 Текущая цена: $ 0,00004134 $ 0,00004134 $ 0,00004134 Узнайте больше о цене LUFFY (LUFFY)

Токеномика LUFFY (LUFFY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LUFFY (LUFFY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUFFY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUFFY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUFFY, изучите текущую цену LUFFY!

Как купить LUFFY Заинтересованы в добавлении LUFFY (LUFFY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LUFFY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LUFFY на MEXC прямо сейчас!

История цены LUFFY (LUFFY) Анализ истории цены LUFFY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LUFFY прямо сейчас!

Прогноз цены LUFFY Хотите узнать, куда может двигаться LUFFY? Наша страница прогноза цены LUFFY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LUFFY прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!