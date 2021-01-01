Токеномика LUFFY (LUFFY)

Токеномика LUFFY (LUFFY)

Откройте для себя ключевую информацию о LUFFY (LUFFY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LUFFY (LUFFY)

"Luffy была основана в августе 2021 года с единственной целью — создать целую экосистему как для инвесторов, так и для фанатов. Luffy создает безопасное и захватывающее пространство для инвесторов и фанатов с модернизированными инструментами, передовыми платформами DeFi, образованием, играми P2E, метавселенной и произведениями искусства мирового класса, а также помогает малооплачиваемым художникам аниме и манги. Миссия Луффи: «Стать лидером мемов и аниме-токенов». Luffy — это управляемый сообществом токен, построенный на самой безопасной и хорошо зарекомендовавшей себя цепочке блоков, «сети Ethereum», позволяющей инвесторам и фанатам оставаться децентрализованными. «Luffy последовательно выполняет каждое обещание с момента своего запуска. Наша цель — создать надежный токен с реальными утилитами. Наша преданность делу не имеет себе равных. Мы не откажемся от наших усилий и постоянно обновляем нашу дорожную карту по мере появления новых инноваций». - Команда Луффи"

Официальный сайт:
https://www.luffytoken.com
Whitepaper:
https://luffytoken.com/pdf/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x54012cDF4119DE84218F7EB90eEB87e25aE6EBd7

Токеномика и анализ цен LUFFY (LUFFY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LUFFY (LUFFY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,13M
$ 4,13M$ 4,13M
Исторический максимум:
$ 0,0003911
$ 0,0003911$ 0,0003911
Исторический минимум:
$ 0,00000000018032523
$ 0,00000000018032523$ 0,00000000018032523
Текущая цена:
$ 0,00004134
$ 0,00004134$ 0,00004134

Токеномика LUFFY (LUFFY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LUFFY (LUFFY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LUFFY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LUFFY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUFFY, изучите текущую цену LUFFY!

Как купить LUFFY

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История цены LUFFY (LUFFY)

Анализ истории цены LUFFY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.