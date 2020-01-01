Токеномика LinqAI (LNQ)

Токеномика LinqAI (LNQ)

Откройте для себя ключевую информацию о LinqAI (LNQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LinqAI (LNQ)

LinqAI находится на передовой сочетания инновационных технологий с практическими бизнес-решениями. Наш опыт заключается в создании универсального искусственного интеллекта, адаптируемого к любой бизнес-среде, будь то традиционные отрасли или развивающееся пространство Web3.

Официальный сайт:
https://www.linqai.com
Whitepaper:
https://www.linqai.com/linqprotocol-litepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0xd4f4d0a10bcae123bb6655e8fe93a30d01eebd04

Токеномика и анализ цен LinqAI (LNQ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LinqAI (LNQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,96M
$ 6,96M$ 6,96M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 240,61M
$ 240,61M$ 240,61M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 28,94M
$ 28,94M$ 28,94M
Исторический максимум:
$ 0,29
$ 0,29$ 0,29
Исторический минимум:
$ 0,02443759190790375
$ 0,02443759190790375$ 0,02443759190790375
Текущая цена:
$ 0,02894
$ 0,02894$ 0,02894

Токеномика LinqAI (LNQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LinqAI (LNQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LNQ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LNQ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LNQ, изучите текущую цену LNQ!

Как купить LNQ

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История цены LinqAI (LNQ)

Анализ истории цены LNQ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LNQ

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.