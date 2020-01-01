Токеномика LinqAI (LNQ) Откройте для себя ключевую информацию о LinqAI (LNQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LinqAI (LNQ) LinqAI находится на передовой сочетания инновационных технологий с практическими бизнес-решениями. Наш опыт заключается в создании универсального искусственного интеллекта, адаптируемого к любой бизнес-среде, будь то традиционные отрасли или развивающееся пространство Web3. Официальный сайт: https://www.linqai.com Whitepaper: https://www.linqai.com/linqprotocol-litepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xd4f4d0a10bcae123bb6655e8fe93a30d01eebd04 Купить LNQ сейчас!

Токеномика и анализ цен LinqAI (LNQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LinqAI (LNQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,96M $ 6,96M $ 6,96M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 240,61M $ 240,61M $ 240,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,94M $ 28,94M $ 28,94M Исторический максимум: $ 0,29 $ 0,29 $ 0,29 Исторический минимум: $ 0,02443759190790375 $ 0,02443759190790375 $ 0,02443759190790375 Текущая цена: $ 0,02894 $ 0,02894 $ 0,02894 Узнайте больше о цене LinqAI (LNQ)

Токеномика LinqAI (LNQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LinqAI (LNQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LNQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LNQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LNQ, изучите текущую цену LNQ!

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