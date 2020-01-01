Токеномика Laika (LAIKAL2) Откройте для себя ключевую информацию о Laika (LAIKAL2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Laika (LAIKAL2) Laïka – это первый 2 уровень Dogecoin, предназначенный для расширения использования нативных активов Dogecoin. Наша миссия – раскрыть потенциал активов Dogecoin и принести DogFi (DeFi на $DOGE) в криптопространство. Официальный сайт: https://laikachain.dog/ Whitepaper: https://litepaper.laikachain.dog/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x19E1F2f837a3b90EBd0730cb6111189Be0E1b6D6 Купить LAIKAL2 сейчас!

Токеномика и анализ цен Laika (LAIKAL2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Laika (LAIKAL2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,32M $ 3,32M $ 3,32M Исторический максимум: $ 1,945 $ 1,945 $ 1,945 Исторический минимум: $ 0,030880648400825817 $ 0,030880648400825817 $ 0,030880648400825817 Текущая цена: $ 0,03322 $ 0,03322 $ 0,03322 Узнайте больше о цене Laika (LAIKAL2)

Токеномика Laika (LAIKAL2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Laika (LAIKAL2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LAIKAL2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LAIKAL2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAIKAL2, изучите текущую цену LAIKAL2!

Как купить LAIKAL2 Заинтересованы в добавлении Laika (LAIKAL2) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LAIKAL2, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LAIKAL2 на MEXC прямо сейчас!

История цены Laika (LAIKAL2) Анализ истории цены LAIKAL2 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LAIKAL2 прямо сейчас!

Прогноз цены LAIKAL2 Хотите узнать, куда может двигаться LAIKAL2? Наша страница прогноза цены LAIKAL2 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LAIKAL2 прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!