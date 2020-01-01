Токеномика Milady Meme Coin (LADYS) Откройте для себя ключевую информацию о Milady Meme Coin (LADYS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Milady Meme Coin (LADYS) LADYS — самоорганизованная мем-монета из коллекции Milady NFT. Официальный сайт: https://milady.gg Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x12970E6868f88f6557B76120662c1B3E50A646bf Купить LADYS сейчас!

Токеномика и анализ цен Milady Meme Coin (LADYS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Milady Meme Coin (LADYS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,41M $ 27,41M $ 27,41M Общее предложение: $ 888,00T $ 888,00T $ 888,00T Оборотное предложение: $ 734,37T $ 734,37T $ 734,37T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,15M $ 33,15M $ 33,15M Исторический максимум: $ 0,00000043477 $ 0,00000043477 $ 0,00000043477 Исторический минимум: $ 0,000000000291162732 $ 0,000000000291162732 $ 0,000000000291162732 Текущая цена: $ 0,00000003733 $ 0,00000003733 $ 0,00000003733 Узнайте больше о цене Milady Meme Coin (LADYS)

Токеномика Milady Meme Coin (LADYS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Milady Meme Coin (LADYS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LADYS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LADYS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LADYS, изучите текущую цену LADYS!

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