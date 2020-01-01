Токеномика Layer3 (L3)

Токеномика Layer3 (L3)

Откройте для себя ключевую информацию о Layer3 (L3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Layer3 (L3)

Layer3 - это уровень внимания, децентрализующий движущую силу интернет-гигантов с помощью протоколов стимулирования и идентификации. Он выступает в качестве универсального соединителя между экосистемами блокчейна, революционизируя способы создания сообществ и распределения ценностей с помощью инфраструктуры омничейн. Пользователи могут открывать и зарабатывать с помощью вечных стимулов, квестов, сетей пре-токенов через launchpad и единой кроссчейн идентификации.

Официальный сайт:
https://layer3.xyz
Whitepaper:
https://docs.layer3foundation.org/tokenomics
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x88909d489678dd17aa6d9609f89b0419bf78fd9a

Токеномика и анализ цен Layer3 (L3)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Layer3 (L3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 3,33B
$ 3,33B$ 3,33B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 141,17M
$ 141,17M$ 141,17M
Исторический максимум:
$ 0,1565
$ 0,1565$ 0,1565
Исторический минимум:
$ 0,03537757570921343
$ 0,03537757570921343$ 0,03537757570921343
Текущая цена:
$ 0,04235
$ 0,04235$ 0,04235

Токеномика Layer3 (L3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Layer3 (L3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов L3, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов L3.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой L3, изучите текущую цену L3!

Как купить L3

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История цены Layer3 (L3)

Анализ истории цены L3 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены L3

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.