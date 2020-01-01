Токеномика Layer3 (L3) Откройте для себя ключевую информацию о Layer3 (L3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Layer3 (L3) Layer3 - это уровень внимания, децентрализующий движущую силу интернет-гигантов с помощью протоколов стимулирования и идентификации. Он выступает в качестве универсального соединителя между экосистемами блокчейна, революционизируя способы создания сообществ и распределения ценностей с помощью инфраструктуры омничейн. Пользователи могут открывать и зарабатывать с помощью вечных стимулов, квестов, сетей пре-токенов через launchpad и единой кроссчейн идентификации. Официальный сайт: https://layer3.xyz Whitepaper: https://docs.layer3foundation.org/tokenomics Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x88909d489678dd17aa6d9609f89b0419bf78fd9a Купить L3 сейчас!

Токеномика и анализ цен Layer3 (L3) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Layer3 (L3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 3,33B $ 3,33B $ 3,33B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 141,17M $ 141,17M $ 141,17M Исторический максимум: $ 0,1565 $ 0,1565 $ 0,1565 Исторический минимум: $ 0,03537757570921343 $ 0,03537757570921343 $ 0,03537757570921343 Текущая цена: $ 0,04235 $ 0,04235 $ 0,04235 Узнайте больше о цене Layer3 (L3)

Токеномика Layer3 (L3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Layer3 (L3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов L3, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов L3. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой L3, изучите текущую цену L3!

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