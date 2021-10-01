Токеномика Klever (KLV)
Информация о Klever (KLV)
Klever (KLV) — это экосистема криптовалютного кошелька, обслуживающая более 2,5 миллионов пользователей и 140 тысяч активных пользователей в день по всему миру с помощью приложения Klever, Klever Swap и Klever OS. Новые платформы Klever Klever Blockchain, Klever Exchange и Klever Bank будут запущены в этом году, и все они будут работать на служебном токене KLV. KLV служит топливом для всей экосистемы Klever и обеспечивает снижение комиссий Klever Swap. Стейкинг KLV позволяет пользователям получать пассивный доход: 72% всех KLV, находящихся в обращении, в настоящее время заморожены и поставлены на ставки пользователями Klever.
Токеномика и анализ цен Klever (KLV)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Klever (KLV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Klever (KLV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Klever (KLV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов KLV, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов KLV.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KLV, изучите текущую цену KLV!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 KLV = 0,001973 USD