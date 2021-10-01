Токеномика Klever (KLV) Откройте для себя ключевую информацию о Klever (KLV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Klever (KLV) Klever (KLV) — это экосистема криптовалютного кошелька, обслуживающая более 2,5 миллионов пользователей и 140 тысяч активных пользователей в день по всему миру с помощью приложения Klever, Klever Swap и Klever OS. Новые платформы Klever Klever Blockchain, Klever Exchange и Klever Bank будут запущены в этом году, и все они будут работать на служебном токене KLV. KLV служит топливом для всей экосистемы Klever и обеспечивает снижение комиссий Klever Swap. Стейкинг KLV позволяет пользователям получать пассивный доход: 72% всех KLV, находящихся в обращении, в настоящее время заморожены и поставлены на ставки пользователями Klever. Официальный сайт: https://klever.io/en Whitepaper: https://klever.finance/wp-content/uploads/2021/10/Klever-Exchange-Whitepaper-v.1.0.pdf Обозреватель блоков: https://tronscan.io/#/token20/TVj7RNVHy6thbM7BWdSe9G6gXwKhjhdNZS Купить KLV сейчас!

Токеномика и анализ цен Klever (KLV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Klever (KLV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,134 $ 0,134 $ 0,134 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,001973 $ 0,001973 $ 0,001973 Узнайте больше о цене Klever (KLV)

Токеномика Klever (KLV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Klever (KLV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KLV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KLV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KLV, изучите текущую цену KLV!

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