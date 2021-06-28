Токеномика KishuInu (KISHU) Откройте для себя ключевую информацию о KishuInu (KISHU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KishuInu (KISHU) Kishu Inu, запущенная в апреле 2021 года, является самой быстрорастущей криптовалютой в своем роде. Kishu полностью децентрализован и призван сделать популярные концепции криптовалюты общедоступными в одном, простом для понимания проекте. Официальный сайт: https://kishu.com/ Whitepaper: https://www.kishu.com/p/whitepaper.html Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xA2b4C0Af19cC16a6CfAcCe81F192B024d625817D Купить KISHU сейчас!

Токеномика и анализ цен KishuInu (KISHU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KishuInu (KISHU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,76M $ 7,76M $ 7,76M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 93 136,10T $ 93 136,10T $ 93 136,10T FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,000000009802 $ 0,000000009802 $ 0,000000009802 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00000000008337 $ 0,00000000008337 $ 0,00000000008337 Узнайте больше о цене KishuInu (KISHU)

Токеномика KishuInu (KISHU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KishuInu (KISHU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KISHU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KISHU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KISHU, изучите текущую цену KISHU!

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