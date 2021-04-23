Токеномика KuCoin Token (KCS) Откройте для себя ключевую информацию о KuCoin Token (KCS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KuCoin Token (KCS) KuCoin Token (KCS) - это нативный токен KuCoin, который был запущен еще в 2017 году как токен разделения прибыли, позволяющий трейдерам получать прибыль от работы биржи. Он был выпущен как токен ERC-20, работающий в сети Ethereum. Официальный сайт: https://www.kucoin.com/ Whitepaper: https://www.kcs.foundation/kcs-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.kcc.io Купить KCS сейчас!

Токеномика и анализ цен KuCoin Token (KCS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KuCoin Token (KCS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,39B $ 1,39B $ 1,39B Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 124,97M $ 124,97M $ 124,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,23B $ 2,23B $ 2,23B Исторический максимум: $ 32,89 $ 32,89 $ 32,89 Исторический минимум: $ 0,336503927826 $ 0,336503927826 $ 0,336503927826 Текущая цена: $ 11,1254 $ 11,1254 $ 11,1254 Узнайте больше о цене KuCoin Token (KCS)

Токеномика KuCoin Token (KCS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KuCoin Token (KCS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KCS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KCS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KCS, изучите текущую цену KCS!

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