Токеномика KuCoin Token (KCS)

Токеномика KuCoin Token (KCS)

Откройте для себя ключевую информацию о KuCoin Token (KCS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о KuCoin Token (KCS)

KuCoin Token (KCS) - это нативный токен KuCoin, который был запущен еще в 2017 году как токен разделения прибыли, позволяющий трейдерам получать прибыль от работы биржи. Он был выпущен как токен ERC-20, работающий в сети Ethereum.

Официальный сайт:
https://www.kucoin.com/
Whitepaper:
https://www.kcs.foundation/kcs-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.kcc.io

Токеномика и анализ цен KuCoin Token (KCS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KuCoin Token (KCS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,39B
$ 1,39B$ 1,39B
Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
$ 124,97M
$ 124,97M$ 124,97M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,23B
$ 2,23B$ 2,23B
Исторический максимум:
$ 32,89
$ 32,89$ 32,89
Исторический минимум:
$ 0,336503927826
$ 0,336503927826$ 0,336503927826
Текущая цена:
$ 11,1254
$ 11,1254$ 11,1254

Токеномика KuCoin Token (KCS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KuCoin Token (KCS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KCS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KCS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KCS, изучите текущую цену KCS!

Как купить KCS

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История цены KuCoin Token (KCS)

Анализ истории цены KCS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KCS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.