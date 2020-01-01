Токеномика KaratDAO (KAT) Откройте для себя ключевую информацию о KaratDAO (KAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KaratDAO (KAT) Karat использует внутрисетевые технологии MPC и ZK для создания общего Layer данных Web 2 и 3 ID. Karat шифрует пользовательские данные, такие как электронная почта и Twitter, связывает их с кошельком пользователя и сохраняет в IPFS. Затем пользователям и узлам предоставляется закрытый ключ MPC, что позволяет им полностью децентрализовать контроль над всеми разрешениями на доступ к данным. Эта инфраструктура предназначена для использования в качестве инфраструктуры всех будущих Dapps, которым требуются социальные сети Web3, индексация данных, доставка рекламы и вызовы разрешений на вход в систему. Официальный сайт: https://karatdao.com Whitepaper: https://docs.karatdao.com/ Обозреватель блоков: https://explorer.zksync.io/address/0xCDb7D260c107499C80B4b748e8331c64595972a1#contract Купить KAT сейчас!

Токеномика и анализ цен KaratDAO (KAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KaratDAO (KAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 156,95K $ 156,95K $ 156,95K Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 255,54M $ 255,54M $ 255,54M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,23M $ 1,23M $ 1,23M Исторический максимум: $ 0,0487 $ 0,0487 $ 0,0487 Исторический минимум: $ 0,000463150077110209 $ 0,000463150077110209 $ 0,000463150077110209 Текущая цена: $ 0,0006142 $ 0,0006142 $ 0,0006142 Узнайте больше о цене KaratDAO (KAT)

Токеномика KaratDAO (KAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KaratDAO (KAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAT, изучите текущую цену KAT!

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