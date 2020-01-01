Токеномика KASPY (KASPY) Откройте для себя ключевую информацию о KASPY (KASPY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KASPY (KASPY) Мемкоин, созданный в сети Kaspa, основанный на реальной истории о стойкости, когда трехлапого кота спасли, продав криптоактивы для оплаты ветеринарных счетов. Официальный сайт: https://kaspy.io/ Обозреватель блоков: https://kas.fyi/token/krc20/KASPY Купить KASPY сейчас!

Токеномика и анализ цен KASPY (KASPY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KASPY (KASPY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 333,33B $ 333,33B $ 333,33B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,50M $ 2,50M $ 2,50M Исторический максимум: $ 0,0000789 $ 0,0000789 $ 0,0000789 Исторический минимум: $ 0,000005574622151436 $ 0,000005574622151436 $ 0,000005574622151436 Текущая цена: $ 0,00000751 $ 0,00000751 $ 0,00000751 Узнайте больше о цене KASPY (KASPY)

Токеномика KASPY (KASPY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KASPY (KASPY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KASPY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KASPY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KASPY, изучите текущую цену KASPY!

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