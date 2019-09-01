Токеномика Kaia (KAIA) Откройте для себя ключевую информацию о Kaia (KAIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kaia (KAIA) Глобальный общедоступный блокчейн-проект Kakao Klaytn — это сервисно-ориентированная платформа корпоративного уровня, которая предоставляет миллионам пользователей удобный доступ к блокчейну. Он сочетает в себе лучшие черты как общедоступных блокчейнов (децентрализованные данные и контроль, распределенное управление), так и частных блокчейнов (низкая задержка, высокая масштабируемость) благодаря эффективному «гибридному» дизайну. Klaytn обеспечивается участием многочисленных уважаемых брендов по всему миру, которые вместе работают над созданием надежной бизнес-платформы на основе надежной системы децентрализованного доверия. Klaytn сегодня позволяет предприятиям и предпринимателям извлекать выгоду с помощью технологии блокчейн. Klaytn — это будущее, разработанное Ground X. Официальный сайт: https://www.kaia.io/ Whitepaper: https://docs.kaia.io/kaiatech/kaia-white-paper/ Обозреватель блоков: https://www.kaiascan.io/ Купить KAIA сейчас!

Токеномика и анализ цен Kaia (KAIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kaia (KAIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 954,63M $ 954,63M $ 954,63M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 6,06B $ 6,06B $ 6,06B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 4,48 $ 4,48 $ 4,48 Исторический минимум: $ 0,09078462555226548 $ 0,09078462555226548 $ 0,09078462555226548 Текущая цена: $ 0,15764 $ 0,15764 $ 0,15764 Узнайте больше о цене Kaia (KAIA)

Токеномика Kaia (KAIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kaia (KAIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KAIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KAIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAIA, изучите текущую цену KAIA!

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