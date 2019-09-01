Токеномика Kaia (KAIA)

Токеномика Kaia (KAIA)

Откройте для себя ключевую информацию о Kaia (KAIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kaia (KAIA)

Глобальный общедоступный блокчейн-проект Kakao Klaytn — это сервисно-ориентированная платформа корпоративного уровня, которая предоставляет миллионам пользователей удобный доступ к блокчейну. Он сочетает в себе лучшие черты как общедоступных блокчейнов (децентрализованные данные и контроль, распределенное управление), так и частных блокчейнов (низкая задержка, высокая масштабируемость) благодаря эффективному «гибридному» дизайну. Klaytn обеспечивается участием многочисленных уважаемых брендов по всему миру, которые вместе работают над созданием надежной бизнес-платформы на основе надежной системы децентрализованного доверия. Klaytn сегодня позволяет предприятиям и предпринимателям извлекать выгоду с помощью технологии блокчейн. Klaytn — это будущее, разработанное Ground X.

Официальный сайт:
https://www.kaia.io/
Whitepaper:
https://docs.kaia.io/kaiatech/kaia-white-paper/
Обозреватель блоков:
https://www.kaiascan.io/

Токеномика и анализ цен Kaia (KAIA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kaia (KAIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 954,63M
$ 954,63M$ 954,63M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 6,06B
$ 6,06B$ 6,06B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 4,48
$ 4,48$ 4,48
Исторический минимум:
$ 0,09078462555226548
$ 0,09078462555226548$ 0,09078462555226548
Текущая цена:
$ 0,15764
$ 0,15764$ 0,15764

Токеномика Kaia (KAIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kaia (KAIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KAIA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KAIA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAIA, изучите текущую цену KAIA!

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История цены Kaia (KAIA)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.