Токеномика JetTon Game (JETTON)

Токеномика JetTon Game (JETTON)

Откройте для себя ключевую информацию о JetTon Game (JETTON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о JetTon Game (JETTON)

JetTon.Games - это уникальное кроссплатформенное решение, построенное на технологиях TheOpenNetwork.

Официальный сайт:
https://jetton.investments/en
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1x7UD0QAkLCeDReWGpzZHALglRp6HuXMb/edit?usp=sharing&ouid=112798349512180798944&rtpof=true&sd=true
Обозреватель блоков:
https://tonscan.org/jetton/EQAQXlWJvGbbFfE8F3oS8s87lIgdovS455IsWFaRdmJetTon

Токеномика и анализ цен JetTon Game (JETTON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене JetTon Game (JETTON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,57M
$ 1,57M$ 1,57M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 8,11M
$ 8,11M$ 8,11M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 19,33M
$ 19,33M$ 19,33M
Исторический максимум:
$ 3,5
$ 3,5$ 3,5
Исторический минимум:
$ 0,1199002098862238
$ 0,1199002098862238$ 0,1199002098862238
Текущая цена:
$ 0,19333
$ 0,19333$ 0,19333

Токеномика JetTon Game (JETTON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики JetTon Game (JETTON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JETTON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JETTON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JETTON, изучите текущую цену JETTON!

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История цены JetTon Game (JETTON)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.