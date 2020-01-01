Токеномика JetTon Game (JETTON) Откройте для себя ключевую информацию о JetTon Game (JETTON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JetTon Game (JETTON) JetTon.Games - это уникальное кроссплатформенное решение, построенное на технологиях TheOpenNetwork. Официальный сайт: https://jetton.investments/en Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1x7UD0QAkLCeDReWGpzZHALglRp6HuXMb/edit?usp=sharing&ouid=112798349512180798944&rtpof=true&sd=true Обозреватель блоков: https://tonscan.org/jetton/EQAQXlWJvGbbFfE8F3oS8s87lIgdovS455IsWFaRdmJetTon Купить JETTON сейчас!

Токеномика и анализ цен JetTon Game (JETTON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JetTon Game (JETTON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,57M $ 1,57M $ 1,57M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 8,11M $ 8,11M $ 8,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,33M $ 19,33M $ 19,33M Исторический максимум: $ 3,5 $ 3,5 $ 3,5 Исторический минимум: $ 0,1199002098862238 $ 0,1199002098862238 $ 0,1199002098862238 Текущая цена: $ 0,19333 $ 0,19333 $ 0,19333 Узнайте больше о цене JetTon Game (JETTON)

Токеномика JetTon Game (JETTON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JetTon Game (JETTON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JETTON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JETTON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JETTON, изучите текущую цену JETTON!

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