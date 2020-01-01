Токеномика IX Swap (IXS) Откройте для себя ключевую информацию о IX Swap (IXS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о IX Swap (IXS) Uniswap для токенизированных реальных активов (RWA), обеспечивающий настоящую ликвидность и доступность для публичных и частных рынков. Официальный сайт: https://www.ixs.finance Whitepaper: https://ixswap.gitbook.io/ixs-gitbook Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x73d7c860998ca3c01ce8c808f5577d94d545d1b4 Купить IXS сейчас!

Токеномика и анализ цен IX Swap (IXS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене IX Swap (IXS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,37M $ 30,37M $ 30,37M Общее предложение: $ 180,00M $ 180,00M $ 180,00M Оборотное предложение: $ 180,00M $ 180,00M $ 180,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,37M $ 30,37M $ 30,37M Исторический максимум: $ 0,38 $ 0,38 $ 0,38 Исторический минимум: $ 0,008581049370066804 $ 0,008581049370066804 $ 0,008581049370066804 Текущая цена: $ 0,1687 $ 0,1687 $ 0,1687 Узнайте больше о цене IX Swap (IXS)

Токеномика IX Swap (IXS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики IX Swap (IXS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IXS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IXS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IXS, изучите текущую цену IXS!

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