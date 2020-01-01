Токеномика iUP (IUP) Откройте для себя ключевую информацию о iUP (IUP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о iUP (IUP) IUPPITER – это игровая платформа Web3, которая обеспечивает владение цифровыми активами, взаимодействие между играми и децентрализованную игровую экономику благодаря собственному промежуточному программному обеспечению DOCK. Официальный сайт: https://www.iuppiter.io Whitepaper: https://iuppiter.gitbook.io/iuppiter_whitepaper Обозреватель блоков: https://explorer.xpla.io/mainnet/address/xpla10804823gxas3d9g8knrutvzkkz92m2ctvsafnan8zw6cqa6sd47qfdg9k8 Купить IUP сейчас!

Токеномика и анализ цен iUP (IUP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене iUP (IUP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,3384 $ 0,3384 $ 0,3384 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,18512 $ 0,18512 $ 0,18512 Узнайте больше о цене iUP (IUP)

Токеномика iUP (IUP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики iUP (IUP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IUP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IUP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IUP, изучите текущую цену IUP!

Как купить IUP Заинтересованы в добавлении iUP (IUP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки IUP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить IUP на MEXC прямо сейчас!

История цены iUP (IUP) Анализ истории цены IUP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены IUP прямо сейчас!

Прогноз цены IUP Хотите узнать, куда может двигаться IUP? Наша страница прогноза цены IUP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена IUP прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!