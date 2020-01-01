Токеномика iUP (IUP)

Токеномика iUP (IUP)

Откройте для себя ключевую информацию о iUP (IUP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о iUP (IUP)

IUPPITER – это игровая платформа Web3, которая обеспечивает владение цифровыми активами, взаимодействие между играми и децентрализованную игровую экономику благодаря собственному промежуточному программному обеспечению DOCK.

Официальный сайт:
https://www.iuppiter.io
Whitepaper:
https://iuppiter.gitbook.io/iuppiter_whitepaper
Обозреватель блоков:
https://explorer.xpla.io/mainnet/address/xpla10804823gxas3d9g8knrutvzkkz92m2ctvsafnan8zw6cqa6sd47qfdg9k8

Токеномика и анализ цен iUP (IUP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене iUP (IUP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,3384
$ 0,3384$ 0,3384
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,18512
$ 0,18512$ 0,18512

Токеномика iUP (IUP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики iUP (IUP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IUP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IUP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IUP, изучите текущую цену IUP!

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История цены iUP (IUP)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.