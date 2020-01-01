Токеномика Iron Fish (IRON) Откройте для себя ключевую информацию о Iron Fish (IRON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Iron Fish (IRON) Iron Fish разрабатывает уровень шифрования для криптовалют. Это совершенно новая цепочка первого уровня с доказательством работы, где каждая транзакция шифруется, защищая конфиденциальную информацию пользователя с помощью доказательств с нулевым разглашением (ZKP) для подтверждения. Их цель - сделать Iron Fish уровнем конфиденциальности для всех криптовалют, позволяя переводить активы из других цепочек в Iron Fish, чтобы получить преимущество конфиденциальности. Официальный сайт: https://ironfish.network/ Whitepaper: https://ironfish.network/docs/whitepaper/1_introduction Обозреватель блоков: https://explorer.ironfish.network/ Купить IRON сейчас!

Токеномика и анализ цен Iron Fish (IRON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Iron Fish (IRON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 4 $ 4 $ 4 Исторический минимум: $ 0,07877187701738696 $ 0,07877187701738696 $ 0,07877187701738696 Текущая цена: $ 0,1329 $ 0,1329 $ 0,1329 Узнайте больше о цене Iron Fish (IRON)

Токеномика Iron Fish (IRON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Iron Fish (IRON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IRON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IRON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IRON, изучите текущую цену IRON!

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