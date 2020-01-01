Токеномика Index Cooperative (INDEX) Откройте для себя ключевую информацию о Index Cooperative (INDEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Index Cooperative (INDEX) Index Cooperative DAO создает безопасные, доступные и простые в использовании продукты ончейн, которые помогают всем, от розничных пользователей до учреждений, получить доступ к наиболее важным темам и стратегиям в криптовалюте. Официальный сайт: https://www.indexcoop.com/ Whitepaper: https://docs.indexcoop.com Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0954906da0Bf32d5479e25f46056d22f08464cab Купить INDEX сейчас!

Токеномика и анализ цен Index Cooperative (INDEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Index Cooperative (INDEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,67M $ 10,67M $ 10,67M Исторический максимум: $ 7,499 $ 7,499 $ 7,499 Исторический минимум: $ 0,7946144184895987 $ 0,7946144184895987 $ 0,7946144184895987 Текущая цена: $ 1,067 $ 1,067 $ 1,067 Узнайте больше о цене Index Cooperative (INDEX)

Токеномика Index Cooperative (INDEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Index Cooperative (INDEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INDEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INDEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INDEX, изучите текущую цену INDEX!

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