Токеномика IMO Invest (IMO) Откройте для себя ключевую информацию о IMO Invest (IMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о IMO Invest (IMO) Откройте для себя глобальные инвестиции в недвижимость с RWA через $IMO. Просто, удобно и на базе блокчейна. Официальный сайт: https://imo-invest.com/ Whitepaper: https://imo-invest.com/docs/IMO_Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x5A7a2bf9fFae199f088B25837DcD7E115CF8E1bb Купить IMO сейчас!

Токеномика и анализ цен IMO Invest (IMO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене IMO Invest (IMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,34M $ 23,34M $ 23,34M Исторический максимум: $ 2,52 $ 2,52 $ 2,52 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 1,167 $ 1,167 $ 1,167 Узнайте больше о цене IMO Invest (IMO)

Токеномика IMO Invest (IMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики IMO Invest (IMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IMO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IMO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IMO, изучите текущую цену IMO!

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