Токеномика Hivello (HVLO)

Токеномика Hivello (HVLO)

Откройте для себя ключевую информацию о Hivello (HVLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hivello (HVLO)

Миссия Hivello – радикально упростить и открыть DePIN-майнинг для всех. Hivello открывает пользователям доступ к DePIN-майнингу, объединяя сети DePIN в сверхинтеллектуальное и сверхпростое приложение для нодов. Используя передовой искусственный интеллект (Hivello Intelligence) для оптимизации вознаграждения за майнинг, Hivello гарантирует, что вы всегда будете добывать наиболее прибыльные DePIN, основываясь на вашем оборудовании, местоположении и условиях сети. Это устраняет технические барьеры, позволяя любому желающему участвовать в децентрализованной инфраструктуре и зарабатывать на ней без предварительных платежей.

Официальный сайт:
https://hivello.com
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1b6IpGARUdV0DXWsQIy0tQV3iegqNW86A/view
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/Gdck9KXSSiMMhNyjUjo4sVT1GDzeZnZP2yse9jhax3GR

Токеномика и анализ цен Hivello (HVLO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hivello (HVLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,26M
$ 4,26M$ 4,26M
Исторический максимум:
$ 0,00949
$ 0,00949$ 0,00949
Исторический минимум:
$ 0,000326449368716657
$ 0,000326449368716657$ 0,000326449368716657
Текущая цена:
$ 0,000426
$ 0,000426$ 0,000426

Токеномика Hivello (HVLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hivello (HVLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HVLO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HVLO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HVLO, изучите текущую цену HVLO!

Как купить HVLO

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История цены Hivello (HVLO)

Анализ истории цены HVLO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HVLO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.