Токеномика Hivello (HVLO) Откройте для себя ключевую информацию о Hivello (HVLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hivello (HVLO) Миссия Hivello – радикально упростить и открыть DePIN-майнинг для всех. Hivello открывает пользователям доступ к DePIN-майнингу, объединяя сети DePIN в сверхинтеллектуальное и сверхпростое приложение для нодов. Используя передовой искусственный интеллект (Hivello Intelligence) для оптимизации вознаграждения за майнинг, Hivello гарантирует, что вы всегда будете добывать наиболее прибыльные DePIN, основываясь на вашем оборудовании, местоположении и условиях сети. Это устраняет технические барьеры, позволяя любому желающему участвовать в децентрализованной инфраструктуре и зарабатывать на ней без предварительных платежей. Официальный сайт: https://hivello.com Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1b6IpGARUdV0DXWsQIy0tQV3iegqNW86A/view Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/Gdck9KXSSiMMhNyjUjo4sVT1GDzeZnZP2yse9jhax3GR Купить HVLO сейчас!

Токеномика и анализ цен Hivello (HVLO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hivello (HVLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,26M $ 4,26M $ 4,26M Исторический максимум: $ 0,00949 $ 0,00949 $ 0,00949 Исторический минимум: $ 0,000326449368716657 $ 0,000326449368716657 $ 0,000326449368716657 Текущая цена: $ 0,000426 $ 0,000426 $ 0,000426 Узнайте больше о цене Hivello (HVLO)

Токеномика Hivello (HVLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hivello (HVLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HVLO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HVLO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HVLO, изучите текущую цену HVLO!

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