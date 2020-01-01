Токеномика HTR (HTR) Откройте для себя ключевую информацию о HTR (HTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен HTR (HTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HTR (HTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,71M $ 6,71M $ 6,71M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 463,81M $ 463,81M $ 463,81M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,14 $ 0,14 $ 0,14 Исторический минимум: $ 0,012166823136959982 $ 0,012166823136959982 $ 0,012166823136959982 Текущая цена: $ 0,01446 $ 0,01446 $ 0,01446 Узнайте больше о цене HTR (HTR)

Токеномика HTR (HTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HTR (HTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HTR, изучите текущую цену HTR!

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