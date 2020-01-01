Токеномика Helium Network Token (HNT) Откройте для себя ключевую информацию о Helium Network Token (HNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Helium Network Token (HNT) Helium - это децентрализованная сеть беспроводных горячих точек, которые создают публичное беспроводное покрытие дальнего радиуса действия для IoT-устройств с поддержкой LoRaWAN. Горячие точки производят и получают вознаграждение в виде HNT, родной криптовалюты блокчейна Helium. Сегодня блокчейн Helium и сотни тысяч его горячих точек обеспечивают доступ к крупнейшей в мире сети LoRaWAN. Официальный сайт: https://www.helium.com/ Whitepaper: http://docs.helium.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux Купить HNT сейчас!

Токеномика и анализ цен Helium Network Token (HNT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Helium Network Token (HNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 427,56M $ 427,56M $ 427,56M Общее предложение: $ 223,00M $ 223,00M $ 223,00M Оборотное предложение: $ 184,29M $ 184,29M $ 184,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 517,36M $ 517,36M $ 517,36M Исторический максимум: $ 10,582 $ 10,582 $ 10,582 Исторический минимум: $ 0,253390913127 $ 0,253390913127 $ 0,253390913127 Текущая цена: $ 2,32 $ 2,32 $ 2,32 Узнайте больше о цене Helium Network Token (HNT)

Токеномика Helium Network Token (HNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Helium Network Token (HNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HNT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HNT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HNT, изучите текущую цену HNT!

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