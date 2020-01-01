Токеномика Helium Network Token (HNT)

Токеномика Helium Network Token (HNT)

Откройте для себя ключевую информацию о Helium Network Token (HNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Helium Network Token (HNT)

Helium - это децентрализованная сеть беспроводных горячих точек, которые создают публичное беспроводное покрытие дальнего радиуса действия для IoT-устройств с поддержкой LoRaWAN. Горячие точки производят и получают вознаграждение в виде HNT, родной криптовалюты блокчейна Helium. Сегодня блокчейн Helium и сотни тысяч его горячих точек обеспечивают доступ к крупнейшей в мире сети LoRaWAN.

Официальный сайт:
https://www.helium.com/
Whitepaper:
http://docs.helium.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux

Токеномика и анализ цен Helium Network Token (HNT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Helium Network Token (HNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 427,56M
$ 427,56M$ 427,56M
Общее предложение:
$ 223,00M
$ 223,00M$ 223,00M
Оборотное предложение:
$ 184,29M
$ 184,29M$ 184,29M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 517,36M
$ 517,36M$ 517,36M
Исторический максимум:
$ 10,582
$ 10,582$ 10,582
Исторический минимум:
$ 0,253390913127
$ 0,253390913127$ 0,253390913127
Текущая цена:
$ 2,32
$ 2,32$ 2,32

Токеномика Helium Network Token (HNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Helium Network Token (HNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HNT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HNT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HNT, изучите текущую цену HNT!

Как купить HNT

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История цены Helium Network Token (HNT)

Анализ истории цены HNT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HNT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.