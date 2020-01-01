Токеномика Humanode (HMND) Откройте для себя ключевую информацию о Humanode (HMND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Humanode (HMND) Humanode - это первая криптовалютная биометрическая сеть, где один человек = один узел = один голос, которая обеспечивает устойчивость к атакам Сивиллы в криптоиндустрии с помощью частной биометрической технологии. Официальный сайт: https://www.humanode.io Whitepaper: https://papers.humanode.io/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://humanode.subscan.io/ Купить HMND сейчас!

Токеномика и анализ цен Humanode (HMND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Humanode (HMND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,28M $ 3,28M $ 3,28M Общее предложение: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Оборотное предложение: $ 130,28M $ 130,28M $ 130,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,06M $ 10,06M $ 10,06M Исторический максимум: $ 0,2441 $ 0,2441 $ 0,2441 Исторический минимум: $ 0,01563264362067471 $ 0,01563264362067471 $ 0,01563264362067471 Текущая цена: $ 0,02515 $ 0,02515 $ 0,02515 Узнайте больше о цене Humanode (HMND)

Токеномика Humanode (HMND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Humanode (HMND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HMND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HMND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HMND, изучите текущую цену HMND!

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