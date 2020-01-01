Токеномика Heima (HEI) Откройте для себя ключевую информацию о Heima (HEI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Heima (HEI) Heima Network — это блокчейн нового поколения первого уровня, предназначенный для удобного доступа к кросс-цепям. Эволюционировав из Litentry Network, фокусирующейся на децентрализованных идентификациях и решениях по защите конфиденциальности, Heima помогает пользователям управлять активами и взаимодействовать через несколько блокчейнов, используя одну учетную запись. С встроенными технологиями безопасности и абстракцией цепей, Heima делает соединения между блокчейнами более плавными и бесшовными, чем когда-либо. Официальный сайт: https://www.heima.network/ Whitepaper: https://docs.heima.network/ Обозреватель блоков: https://polkadot.js.org/apps/?rpc=wss%3A%2F%2Frpc.heima-parachain.heima.network#/explorer Купить HEI сейчас!

Токеномика и анализ цен Heima (HEI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Heima (HEI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,90M $ 20,90M $ 20,90M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 76,63M $ 76,63M $ 76,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,27M $ 27,27M $ 27,27M Исторический максимум: $ 2,8899 $ 2,8899 $ 2,8899 Исторический минимум: $ 0,23297119664169133 $ 0,23297119664169133 $ 0,23297119664169133 Текущая цена: $ 0,2727 $ 0,2727 $ 0,2727 Узнайте больше о цене Heima (HEI)

Токеномика Heima (HEI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Heima (HEI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HEI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HEI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HEI, изучите текущую цену HEI!

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