Токеномика Heima (HEI)

Токеномика Heima (HEI)

Откройте для себя ключевую информацию о Heima (HEI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Heima (HEI)

Heima Network — это блокчейн нового поколения первого уровня, предназначенный для удобного доступа к кросс-цепям. Эволюционировав из Litentry Network, фокусирующейся на децентрализованных идентификациях и решениях по защите конфиденциальности, Heima помогает пользователям управлять активами и взаимодействовать через несколько блокчейнов, используя одну учетную запись. С встроенными технологиями безопасности и абстракцией цепей, Heima делает соединения между блокчейнами более плавными и бесшовными, чем когда-либо.

Официальный сайт:
https://www.heima.network/
Whitepaper:
https://docs.heima.network/
Обозреватель блоков:
https://polkadot.js.org/apps/?rpc=wss%3A%2F%2Frpc.heima-parachain.heima.network#/explorer

Токеномика и анализ цен Heima (HEI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Heima (HEI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 20,90M
$ 20,90M$ 20,90M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 76,63M
$ 76,63M$ 76,63M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 27,27M
$ 27,27M$ 27,27M
Исторический максимум:
$ 2,8899
$ 2,8899$ 2,8899
Исторический минимум:
$ 0,23297119664169133
$ 0,23297119664169133$ 0,23297119664169133
Текущая цена:
$ 0,2727
$ 0,2727$ 0,2727

Токеномика Heima (HEI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Heima (HEI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HEI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HEI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HEI, изучите текущую цену HEI!

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История цены Heima (HEI)

Анализ истории цены HEI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.