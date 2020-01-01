Токеномика Hydranet (HDN) Откройте для себя ключевую информацию о Hydranet (HDN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hydranet (HDN) Hydranet создает первый DEX третьего уровня, используя внецепочечные технологии, такие как сеть Lightning и Vector. Официальный сайт: https://hydranet.ai/ Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0xb0f66bdb39acbb043308eb9dbe78f5bb47ea5430 Купить HDN сейчас!

Токеномика и анализ цен Hydranet (HDN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hydranet (HDN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,99M $ 6,99M $ 6,99M Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 179,63M $ 179,63M $ 179,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,67M $ 11,67M $ 11,67M Исторический максимум: $ 0,1795 $ 0,1795 $ 0,1795 Исторический минимум: $ 0,001732296451158479 $ 0,001732296451158479 $ 0,001732296451158479 Текущая цена: $ 0,0389 $ 0,0389 $ 0,0389 Узнайте больше о цене Hydranet (HDN)

Токеномика Hydranet (HDN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hydranet (HDN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HDN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HDN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HDN, изучите текущую цену HDN!

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