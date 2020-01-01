Токеномика GT Protocol (GTAI)

Токеномика GT Protocol (GTAI)

Откройте для себя ключевую информацию о GT Protocol (GTAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GT Protocol (GTAI)

Используя передовую технологию исполнения ИИ Web3, GT Protocol представляет революционный подход к управлению ИИ-портфелями, ИИ-трейдингу и инвестициям на рынках CeFi, DeFi и NFT. Это делает сложные инвестиционные стратегии доступными для широкой аудитории.

Официальный сайт:
https://gt-protocol.io/
Whitepaper:
https://docsend.com/v/kz3gv/gt-protocol-pitch-deck
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0x003d87d02A2A01E9E8a20f507C83E15DD83A33d1#code

Токеномика и анализ цен GT Protocol (GTAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GT Protocol (GTAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,02M
$ 9,02M$ 9,02M
Общее предложение:
$ 75,00M
$ 75,00M$ 75,00M
Оборотное предложение:
$ 55,11M
$ 55,11M$ 55,11M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,28M
$ 12,28M$ 12,28M
Исторический максимум:
$ 5,51
$ 5,51$ 5,51
Исторический минимум:
$ 0,10826346913691617
$ 0,10826346913691617$ 0,10826346913691617
Текущая цена:
$ 0,1637
$ 0,1637$ 0,1637

Токеномика GT Protocol (GTAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GT Protocol (GTAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GTAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GTAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GTAI, изучите текущую цену GTAI!

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История цены GT Protocol (GTAI)

Анализ истории цены GTAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.