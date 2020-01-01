Токеномика GT Protocol (GTAI) Откройте для себя ключевую информацию о GT Protocol (GTAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GT Protocol (GTAI) Используя передовую технологию исполнения ИИ Web3, GT Protocol представляет революционный подход к управлению ИИ-портфелями, ИИ-трейдингу и инвестициям на рынках CeFi, DeFi и NFT. Это делает сложные инвестиционные стратегии доступными для широкой аудитории. Официальный сайт: https://gt-protocol.io/ Whitepaper: https://docsend.com/v/kz3gv/gt-protocol-pitch-deck Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0x003d87d02A2A01E9E8a20f507C83E15DD83A33d1#code Купить GTAI сейчас!

Токеномика и анализ цен GT Protocol (GTAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GT Protocol (GTAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,02M $ 9,02M $ 9,02M Общее предложение: $ 75,00M $ 75,00M $ 75,00M Оборотное предложение: $ 55,11M $ 55,11M $ 55,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,28M $ 12,28M $ 12,28M Исторический максимум: $ 5,51 $ 5,51 $ 5,51 Исторический минимум: $ 0,10826346913691617 $ 0,10826346913691617 $ 0,10826346913691617 Текущая цена: $ 0,1637 $ 0,1637 $ 0,1637 Узнайте больше о цене GT Protocol (GTAI)

Токеномика GT Protocol (GTAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GT Protocol (GTAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GTAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GTAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GTAI, изучите текущую цену GTAI!

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