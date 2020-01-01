Токеномика GoPlus Security (GPS)
Информация о GoPlus Security (GPS)
GoPlus Security создает первый децентрализованный уровень безопасности Web3, обеспечивающий комплексную защиту во всех сетях блокчейн. Благодаря своей открытой, безразрешительной и ориентированной на пользователя архитектуре GoPlus может быть легко интегрирован в любой блокчейн или проект для защиты своих пользователей на протяжении всего жизненного цикла транзакций. Используя AVS и передовые решения в области безопасности на базе искусственного интеллекта, компания проводит тщательный анализ рисков и предоставляет пользователям интеллектуальные, эффективные и децентрализованные услуги безопасности. GoPlus стремится создать более безопасную и удобную среду взаимодействия с Web3 ончейн, восполняя пробел в уровне безопасности в текущей архитектуре блокчейна, предоставляя пользователям более эффективную и опытную защиту безопасности ончейн.
Токеномика и анализ цен GoPlus Security (GPS)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене GoPlus Security (GPS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика GoPlus Security (GPS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики GoPlus Security (GPS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GPS, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GPS.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GPS, изучите текущую цену GPS!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 GPS = 0,027599 USD