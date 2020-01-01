Токеномика GoPlus Security (GPS)

Токеномика GoPlus Security (GPS)

Откройте для себя ключевую информацию о GoPlus Security (GPS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GoPlus Security (GPS)

GoPlus Security создает первый децентрализованный уровень безопасности Web3, обеспечивающий комплексную защиту во всех сетях блокчейн. Благодаря своей открытой, безразрешительной и ориентированной на пользователя архитектуре GoPlus может быть легко интегрирован в любой блокчейн или проект для защиты своих пользователей на протяжении всего жизненного цикла транзакций. Используя AVS и передовые решения в области безопасности на базе искусственного интеллекта, компания проводит тщательный анализ рисков и предоставляет пользователям интеллектуальные, эффективные и децентрализованные услуги безопасности. GoPlus стремится создать более безопасную и удобную среду взаимодействия с Web3 ончейн, восполняя пробел в уровне безопасности в текущей архитектуре блокчейна, предоставляя пользователям более эффективную и опытную защиту безопасности ончейн.

Официальный сайт:
https://gopluslabs.io
Whitepaper:
https://whitepaper.gopluslabs.io/goplus-network
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/address/0x0c1dc73159e30c4b06170f2593d3118968a0dca5

Токеномика и анализ цен GoPlus Security (GPS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GoPlus Security (GPS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 45,16M
$ 45,16M$ 45,16M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 1,64B
$ 1,64B$ 1,64B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 275,99M
$ 275,99M$ 275,99M
Исторический максимум:
$ 0,220266
$ 0,220266$ 0,220266
Исторический минимум:
$ 0,015247385630968892
$ 0,015247385630968892$ 0,015247385630968892
Текущая цена:
$ 0,027599
$ 0,027599$ 0,027599

Токеномика GoPlus Security (GPS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GoPlus Security (GPS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GPS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GPS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GPS, изучите текущую цену GPS!

Как купить GPS

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История цены GoPlus Security (GPS)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.