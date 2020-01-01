Токеномика GoMining (GOMINING)

Токеномика GoMining (GOMINING)

Откройте для себя ключевую информацию о GoMining (GOMINING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GoMining (GOMINING)

GoMining – это платформа для цифрового майнинга, которая предлагает множество способов заработать Bitcoin и воспользоваться его влиянием с помощью удобной экосистемы, основанной на токене GOMINING. Основные предложения этой экосистемы включают в себя цифровые предметы коллекционирования майнеров, связанные с реальной мощностью добычи Bitcoin, и соревновательный опыт добычи GameFi в игре Miner Wars.

Официальный сайт:
https://gomining.com
Whitepaper:
https://storage.googleapis.com/gmt-public-prod/docs/white-paper-token.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/3KzAE8dPyJRgZ36Eh81v7WPwi6dm7bDhdMb8EAus2RAf

Токеномика и анализ цен GoMining (GOMINING)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GoMining (GOMINING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 172,68M
$ 172,68M$ 172,68M
Общее предложение:
$ 410,84M
$ 410,84M$ 410,84M
Оборотное предложение:
$ 407,55M
$ 407,55M$ 407,55M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 174,07M
$ 174,07M$ 174,07M
Исторический максимум:
$ 0,5673
$ 0,5673$ 0,5673
Исторический минимум:
$ 0,03591792142928664
$ 0,03591792142928664$ 0,03591792142928664
Текущая цена:
$ 0,4237
$ 0,4237$ 0,4237

Токеномика GoMining (GOMINING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GoMining (GOMINING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GOMINING, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GOMINING.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOMINING, изучите текущую цену GOMINING!

Как купить GOMINING

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История цены GoMining (GOMINING)

Анализ истории цены GOMINING помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GOMINING

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.