Токеномика GoMining (GOMINING)
Информация о GoMining (GOMINING)
GoMining – это платформа для цифрового майнинга, которая предлагает множество способов заработать Bitcoin и воспользоваться его влиянием с помощью удобной экосистемы, основанной на токене GOMINING. Основные предложения этой экосистемы включают в себя цифровые предметы коллекционирования майнеров, связанные с реальной мощностью добычи Bitcoin, и соревновательный опыт добычи GameFi в игре Miner Wars.
Токеномика и анализ цен GoMining (GOMINING)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене GoMining (GOMINING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика GoMining (GOMINING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики GoMining (GOMINING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GOMINING, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GOMINING.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOMINING, изучите текущую цену GOMINING!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 GOMINING = 0,4237 USD