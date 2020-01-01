Токеномика GoMining (GOMINING) Откройте для себя ключевую информацию о GoMining (GOMINING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GoMining (GOMINING) GoMining – это платформа для цифрового майнинга, которая предлагает множество способов заработать Bitcoin и воспользоваться его влиянием с помощью удобной экосистемы, основанной на токене GOMINING. Основные предложения этой экосистемы включают в себя цифровые предметы коллекционирования майнеров, связанные с реальной мощностью добычи Bitcoin, и соревновательный опыт добычи GameFi в игре Miner Wars. Официальный сайт: https://gomining.com Whitepaper: https://storage.googleapis.com/gmt-public-prod/docs/white-paper-token.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/3KzAE8dPyJRgZ36Eh81v7WPwi6dm7bDhdMb8EAus2RAf Купить GOMINING сейчас!

Токеномика и анализ цен GoMining (GOMINING) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GoMining (GOMINING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 172,68M $ 172,68M $ 172,68M Общее предложение: $ 410,84M $ 410,84M $ 410,84M Оборотное предложение: $ 407,55M $ 407,55M $ 407,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 174,07M $ 174,07M $ 174,07M Исторический максимум: $ 0,5673 $ 0,5673 $ 0,5673 Исторический минимум: $ 0,03591792142928664 $ 0,03591792142928664 $ 0,03591792142928664 Текущая цена: $ 0,4237 $ 0,4237 $ 0,4237 Узнайте больше о цене GoMining (GOMINING)

Токеномика GoMining (GOMINING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GoMining (GOMINING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOMINING, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOMINING. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOMINING, изучите текущую цену GOMINING!

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