Токеномика Gode Chain (GODE)

Токеномика Gode Chain (GODE)

Откройте для себя ключевую информацию о Gode Chain (GODE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gode Chain (GODE)

Gode Chain - это блокчейн-протокол нового поколения, предназначенный для соединения специализированных блокчейн-сетей и обеспечения эффективного сотрудничества и синхронизации. Его уникальность заключается в способности передавать различные типы данных между различными типами сетей блокчейн, тем самым предлагая бесконечные возможности для реальных сценариев использования.

Официальный сайт:
https://godechain.com/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x245d9f531757f83064aD808b4c9b220C703a4934

Токеномика и анализ цен Gode Chain (GODE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gode Chain (GODE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 950,00K
$ 950,00K$ 950,00K
Исторический максимум:
$ 0,007
$ 0,007$ 0,007
Исторический минимум:
$ 0,000153823138845251
$ 0,000153823138845251$ 0,000153823138845251
Текущая цена:
$ 0,000095
$ 0,000095$ 0,000095

Токеномика Gode Chain (GODE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gode Chain (GODE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GODE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GODE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GODE, изучите текущую цену GODE!

Как купить GODE

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История цены Gode Chain (GODE)

Анализ истории цены GODE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.