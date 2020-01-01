Токеномика Gode Chain (GODE) Откройте для себя ключевую информацию о Gode Chain (GODE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gode Chain (GODE) Gode Chain - это блокчейн-протокол нового поколения, предназначенный для соединения специализированных блокчейн-сетей и обеспечения эффективного сотрудничества и синхронизации. Его уникальность заключается в способности передавать различные типы данных между различными типами сетей блокчейн, тем самым предлагая бесконечные возможности для реальных сценариев использования. Официальный сайт: https://godechain.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x245d9f531757f83064aD808b4c9b220C703a4934 Купить GODE сейчас!

Токеномика и анализ цен Gode Chain (GODE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gode Chain (GODE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 950,00K $ 950,00K $ 950,00K Исторический максимум: $ 0,007 $ 0,007 $ 0,007 Исторический минимум: $ 0,000153823138845251 $ 0,000153823138845251 $ 0,000153823138845251 Текущая цена: $ 0,000095 $ 0,000095 $ 0,000095 Узнайте больше о цене Gode Chain (GODE)

Токеномика Gode Chain (GODE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gode Chain (GODE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GODE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GODE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GODE, изучите текущую цену GODE!

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