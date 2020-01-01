Токеномика GME (GME) Откройте для себя ключевую информацию о GME (GME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GME (GME) GME – это мемкоин в сети Solanа. Официальный сайт: https://www.gmestop.co Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/66bc6d9142186c9f6f398b6f/6730e2e6e15d01712afe528c_GME%20WHITEPAPER.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/8wXtPeU6557ETkp9WHFY1n1EcU6NxDvbAggHGsMYiHsB Купить GME сейчас!

Токеномика и анализ цен GME (GME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GME (GME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,53M $ 10,53M $ 10,53M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 6,89B $ 6,89B $ 6,89B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,032996 $ 0,032996 $ 0,032996 Исторический минимум: $ 0,000317307261834608 $ 0,000317307261834608 $ 0,000317307261834608 Текущая цена: $ 0,00153 $ 0,00153 $ 0,00153 Узнайте больше о цене GME (GME)

Токеномика GME (GME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GME (GME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GME, изучите текущую цену GME!

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