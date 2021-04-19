Токеномика GraphLinq (GLQ) Откройте для себя ключевую информацию о GraphLinq (GLQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GraphLinq (GLQ) GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation. Официальный сайт: https://graphlinq.io/ Whitepaper: https://graphlinq.io/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.graphlinq.io/ Купить GLQ сейчас!

Токеномика и анализ цен GraphLinq (GLQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GraphLinq (GLQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,06M $ 6,06M $ 6,06M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 340,00M $ 340,00M $ 340,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: $ 0,00118026196749609 $ 0,00118026196749609 $ 0,00118026196749609 Текущая цена: $ 0,017824 $ 0,017824 $ 0,017824 Узнайте больше о цене GraphLinq (GLQ)

Токеномика GraphLinq (GLQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GraphLinq (GLQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GLQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GLQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLQ, изучите текущую цену GLQ!

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