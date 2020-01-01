Токеномика GEODNET (GEOD) Откройте для себя ключевую информацию о GEODNET (GEOD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GEODNET (GEOD) GEODNET - это основанная на блокчейне web3.0 высоконадежная сеть RTK, использующая принципы DePIN. RTK (кинематика в реальном времени) позволяет в 100 раз повысить точность определения местоположения по сравнению с автономной GPS. Глобальная RTK-сеть GEODNET естественным образом дополняет датчики на устройствах, такие как камеры, LiDAR и IMU, для обеспечения работы автономных систем на основе искусственного интеллекта. Официальный сайт: https://www.geodnet.com Whitepaper: https://www.geodnet.com/file/Geodnet%20whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/7JA5eZdCzztSfQbJvS8aVVxMFfd81Rs9VvwnocV1mKHu Купить GEOD сейчас!

Токеномика и анализ цен GEODNET (GEOD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GEODNET (GEOD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,83M $ 49,83M $ 49,83M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 317,16M $ 317,16M $ 317,16M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,3899 $ 0,3899 $ 0,3899 Исторический минимум: $ 0,008935486253898114 $ 0,008935486253898114 $ 0,008935486253898114 Текущая цена: $ 0,1571 $ 0,1571 $ 0,1571 Узнайте больше о цене GEODNET (GEOD)

Токеномика GEODNET (GEOD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GEODNET (GEOD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GEOD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GEOD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GEOD, изучите текущую цену GEOD!

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