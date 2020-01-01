Токеномика GEODNET (GEOD)

Токеномика GEODNET (GEOD)

Откройте для себя ключевую информацию о GEODNET (GEOD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GEODNET (GEOD)

GEODNET - это основанная на блокчейне web3.0 высоконадежная сеть RTK, использующая принципы DePIN. RTK (кинематика в реальном времени) позволяет в 100 раз повысить точность определения местоположения по сравнению с автономной GPS. Глобальная RTK-сеть GEODNET естественным образом дополняет датчики на устройствах, такие как камеры, LiDAR и IMU, для обеспечения работы автономных систем на основе искусственного интеллекта.

Официальный сайт:
https://www.geodnet.com
Whitepaper:
https://www.geodnet.com/file/Geodnet%20whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/7JA5eZdCzztSfQbJvS8aVVxMFfd81Rs9VvwnocV1mKHu

Токеномика и анализ цен GEODNET (GEOD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GEODNET (GEOD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 49,83M
$ 49,83M$ 49,83M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 317,16M
$ 317,16M$ 317,16M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,3899
$ 0,3899$ 0,3899
Исторический минимум:
$ 0,008935486253898114
$ 0,008935486253898114$ 0,008935486253898114
Текущая цена:
$ 0,1571
$ 0,1571$ 0,1571

Токеномика GEODNET (GEOD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GEODNET (GEOD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GEOD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GEOD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GEOD, изучите текущую цену GEOD!

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История цены GEODNET (GEOD)

Анализ истории цены GEOD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.