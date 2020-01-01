Токеномика FUSD (FUSD) Откройте для себя ключевую информацию о FUSD (FUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FUSD (FUSD) FUSD is a private, decentralized, algorithmic currency built to be censorship-resistant and borderless. It is a stable, fungible, global dollar alternative that puts financial control back into the hands of users worldwide. Официальный сайт: http://freedomdollar.com/ Whitepaper: https://www.freedomdollar.com/how-it-works Обозреватель блоков: https://explorer.zano.org/assets?asset_id=86143388bd056a8f0bab669f78f14873fac8e2dd8d57898cdb725a2d5e2e4f8f Купить FUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен FUSD (FUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FUSD (FUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 4,2911 $ 4,2911 $ 4,2911 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,9992 $ 0,9992 $ 0,9992 Узнайте больше о цене FUSD (FUSD)

Токеномика FUSD (FUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FUSD (FUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUSD, изучите текущую цену FUSD!

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