Токеномика Foxsy AI (FOXSY) Откройте для себя ключевую информацию о Foxsy AI (FOXSY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Foxsy AI (FOXSY) FOXSY AI поддерживает развитие искусственного интеллекта и робототехники через технологию и культуру web3. Официальный сайт: https://foxsy.ai Whitepaper: https://project.docs.foxsy.ai/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/CgGWS19zR5xTzgCEcW5Svsuon4hBZwzBwUFimoJStCf2 Купить FOXSY сейчас!

Токеномика и анализ цен Foxsy AI (FOXSY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Foxsy AI (FOXSY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,67M $ 7,67M $ 7,67M Общее предложение: $ 1,98B $ 1,98B $ 1,98B Оборотное предложение: $ 661,20M $ 661,20M $ 661,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,95M $ 22,95M $ 22,95M Исторический максимум: $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 Исторический минимум: $ 0,009197036272575189 $ 0,009197036272575189 $ 0,009197036272575189 Текущая цена: $ 0,0116 $ 0,0116 $ 0,0116 Узнайте больше о цене Foxsy AI (FOXSY)

Токеномика Foxsy AI (FOXSY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Foxsy AI (FOXSY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FOXSY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FOXSY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FOXSY, изучите текущую цену FOXSY!

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