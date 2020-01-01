Токеномика Foxsy AI (FOXSY)

Токеномика Foxsy AI (FOXSY)

Откройте для себя ключевую информацию о Foxsy AI (FOXSY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Foxsy AI (FOXSY)

FOXSY AI поддерживает развитие искусственного интеллекта и робототехники через технологию и культуру web3.

Официальный сайт:
https://foxsy.ai
Whitepaper:
https://project.docs.foxsy.ai/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/CgGWS19zR5xTzgCEcW5Svsuon4hBZwzBwUFimoJStCf2

Токеномика и анализ цен Foxsy AI (FOXSY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Foxsy AI (FOXSY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,67M
$ 7,67M$ 7,67M
Общее предложение:
$ 1,98B
$ 1,98B$ 1,98B
Оборотное предложение:
$ 661,20M
$ 661,20M$ 661,20M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 22,95M
$ 22,95M$ 22,95M
Исторический максимум:
$ 0,16
$ 0,16$ 0,16
Исторический минимум:
$ 0,009197036272575189
$ 0,009197036272575189$ 0,009197036272575189
Текущая цена:
$ 0,0116
$ 0,0116$ 0,0116

Токеномика Foxsy AI (FOXSY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Foxsy AI (FOXSY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FOXSY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FOXSY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FOXSY, изучите текущую цену FOXSY!

Как купить FOXSY

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История цены Foxsy AI (FOXSY)

Анализ истории цены FOXSY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.