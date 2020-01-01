Токеномика Fluence (FLT) Откройте для себя ключевую информацию о Fluence (FLT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fluence (FLT) Fluence – это децентрализованная вычислительная платформа. Официальный сайт: https://fluence.network/ Whitepaper: https://fluence.dev/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x236501327e701692a281934230AF0b6BE8Df3353 Купить FLT сейчас!

Токеномика и анализ цен Fluence (FLT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fluence (FLT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,24M $ 4,24M $ 4,24M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 90,43M $ 90,43M $ 90,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 46,84M $ 46,84M $ 46,84M Исторический максимум: $ 0,4389 $ 0,4389 $ 0,4389 Исторический минимум: $ 0,036221095786587144 $ 0,036221095786587144 $ 0,036221095786587144 Текущая цена: $ 0,04684 $ 0,04684 $ 0,04684 Узнайте больше о цене Fluence (FLT)

Токеномика Fluence (FLT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fluence (FLT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLT, изучите текущую цену FLT!

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