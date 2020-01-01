Токеномика FLORK (FLORK) Откройте для себя ключевую информацию о FLORK (FLORK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FLORK (FLORK) Flork — это ИИ-агент, который занимается фармингом пулов ликвидности. Официальный сайт: https://florkcto.io Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/CnGb7hJsGdsFyQP2uXNWrUgT5K1tovBA3mNnUZcTpump Купить FLORK сейчас!

Токеномика и анализ цен FLORK (FLORK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FLORK (FLORK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,39M $ 1,39M $ 1,39M Общее предложение: $ 938,73M $ 938,73M $ 938,73M Оборотное предложение: $ 938,72M $ 938,72M $ 938,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,39M $ 1,39M $ 1,39M Исторический максимум: $ 0,036088 $ 0,036088 $ 0,036088 Исторический минимум: $ 0,000384837561854987 $ 0,000384837561854987 $ 0,000384837561854987 Текущая цена: $ 0,0014788 $ 0,0014788 $ 0,0014788 Узнайте больше о цене FLORK (FLORK)

Токеномика FLORK (FLORK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FLORK (FLORK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLORK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLORK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLORK, изучите текущую цену FLORK!

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