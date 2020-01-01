Токеномика FLORK (FLORK)

Токеномика FLORK (FLORK)

Откройте для себя ключевую информацию о FLORK (FLORK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FLORK (FLORK)

Flork — это ИИ-агент, который занимается фармингом пулов ликвидности.

Официальный сайт:
https://florkcto.io
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/CnGb7hJsGdsFyQP2uXNWrUgT5K1tovBA3mNnUZcTpump

Токеномика и анализ цен FLORK (FLORK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FLORK (FLORK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,39M
$ 1,39M$ 1,39M
Общее предложение:
$ 938,73M
$ 938,73M$ 938,73M
Оборотное предложение:
$ 938,72M
$ 938,72M$ 938,72M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,39M
$ 1,39M$ 1,39M
Исторический максимум:
$ 0,036088
$ 0,036088$ 0,036088
Исторический минимум:
$ 0,000384837561854987
$ 0,000384837561854987$ 0,000384837561854987
Текущая цена:
$ 0,0014788
$ 0,0014788$ 0,0014788

Токеномика FLORK (FLORK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FLORK (FLORK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FLORK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FLORK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLORK, изучите текущую цену FLORK!

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История цены FLORK (FLORK)

Анализ истории цены FLORK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.