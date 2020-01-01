Токеномика FLock.io (FLOCK)

Токеномика FLock.io (FLOCK)

Откройте для себя ключевую информацию о FLock.io (FLOCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FLock.io (FLOCK)

Федеративное обучение на блокчейне (FLock), которое определяет наши бизнес-цели и вдохновляет название нашего проекта, служит антидотом против чрезмерной зависимости от централизованных систем ИИ и включает в себя протоколы и компании, стремящиеся к трансформации ИИ, инженеров ИИ и розничных пользователей или инвесторов.

Официальный сайт:
https://flock.io
Whitepaper:
https://www.flock.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x5ab3d4c385b400f3abb49e80de2faf6a88a7b691

Токеномика и анализ цен FLock.io (FLOCK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FLock.io (FLOCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 29,72M
$ 29,72M$ 29,72M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 194,50M
$ 194,50M$ 194,50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 152,82M
$ 152,82M$ 152,82M
Исторический максимум:
$ 2,1022
$ 2,1022$ 2,1022
Исторический минимум:
$ 0,03529084954366033
$ 0,03529084954366033$ 0,03529084954366033
Текущая цена:
$ 0,15282
$ 0,15282$ 0,15282

Токеномика FLock.io (FLOCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FLock.io (FLOCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FLOCK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FLOCK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLOCK, изучите текущую цену FLOCK!

Как купить FLOCK

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История цены FLock.io (FLOCK)

Анализ истории цены FLOCK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FLOCK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.