Токеномика FLock.io (FLOCK) Откройте для себя ключевую информацию о FLock.io (FLOCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FLock.io (FLOCK) Федеративное обучение на блокчейне (FLock), которое определяет наши бизнес-цели и вдохновляет название нашего проекта, служит антидотом против чрезмерной зависимости от централизованных систем ИИ и включает в себя протоколы и компании, стремящиеся к трансформации ИИ, инженеров ИИ и розничных пользователей или инвесторов. Официальный сайт: https://flock.io Whitepaper: https://www.flock.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x5ab3d4c385b400f3abb49e80de2faf6a88a7b691 Купить FLOCK сейчас!

Токеномика и анализ цен FLock.io (FLOCK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FLock.io (FLOCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,72M $ 29,72M $ 29,72M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 194,50M $ 194,50M $ 194,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 152,82M $ 152,82M $ 152,82M Исторический максимум: $ 2,1022 $ 2,1022 $ 2,1022 Исторический минимум: $ 0,03529084954366033 $ 0,03529084954366033 $ 0,03529084954366033 Текущая цена: $ 0,15282 $ 0,15282 $ 0,15282 Узнайте больше о цене FLock.io (FLOCK)

Токеномика FLock.io (FLOCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FLock.io (FLOCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLOCK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLOCK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLOCK, изучите текущую цену FLOCK!

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