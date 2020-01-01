Токеномика First Digital USD (FDUSD) Откройте для себя ключевую информацию о First Digital USD (FDUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о First Digital USD (FDUSD) First Digital USD (FDUSD) – это обеспеченный 1:1 USD стейблкоин, выпущенный First Digital Labs, брендом компании FD121 Limited. Стейблкоин FDUSD обеспечен в соотношении 1:1 долларом США или активом эквивалентной справедливой стоимости, хранящимся на аккаунтах регулируемых финансовых учреждений в Азии. Независимые аудиты резервов публикуются ежемесячно. В настоящее время FDUSD доступен в сетях Ethereu, BNB Chain и Sui. Официальный сайт: https://firstdigitallabs.com/ Whitepaper: https://resources.cryptocompare.com/asset-management/3242/1693209082602.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/9zNQRsGLjNKwCUU5Gq5LR8beUCPzQMVMqKAi3SSZh54u Купить FDUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен First Digital USD (FDUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене First Digital USD (FDUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,48B $ 1,48B $ 1,48B Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,48B $ 1,48B $ 1,48B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,0147 $ 1,0147 $ 1,0147 Исторический минимум: $ 0,8811103424050479 $ 0,8811103424050479 $ 0,8811103424050479 Текущая цена: $ 0,9979 $ 0,9979 $ 0,9979 Узнайте больше о цене First Digital USD (FDUSD)

Токеномика First Digital USD (FDUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики First Digital USD (FDUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FDUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FDUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FDUSD, изучите текущую цену FDUSD!

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