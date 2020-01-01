Токеномика First Digital USD (FDUSD)
Информация о First Digital USD (FDUSD)
First Digital USD (FDUSD) – это обеспеченный 1:1 USD стейблкоин, выпущенный First Digital Labs, брендом компании FD121 Limited. Стейблкоин FDUSD обеспечен в соотношении 1:1 долларом США или активом эквивалентной справедливой стоимости, хранящимся на аккаунтах регулируемых финансовых учреждений в Азии. Независимые аудиты резервов публикуются ежемесячно. В настоящее время FDUSD доступен в сетях Ethereu, BNB Chain и Sui.
Токеномика и анализ цен First Digital USD (FDUSD)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене First Digital USD (FDUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика First Digital USD (FDUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики First Digital USD (FDUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов FDUSD, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов FDUSD.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FDUSD, изучите текущую цену FDUSD!
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История цены First Digital USD (FDUSD)
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 FDUSD = 0,9979 USD