Токеномика First Digital USD (FDUSD)

Токеномика First Digital USD (FDUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о First Digital USD (FDUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о First Digital USD (FDUSD)

First Digital USD (FDUSD) – это обеспеченный 1:1 USD стейблкоин, выпущенный First Digital Labs, брендом компании FD121 Limited. Стейблкоин FDUSD обеспечен в соотношении 1:1 долларом США или активом эквивалентной справедливой стоимости, хранящимся на аккаунтах регулируемых финансовых учреждений в Азии. Независимые аудиты резервов публикуются ежемесячно. В настоящее время FDUSD доступен в сетях Ethereu, BNB Chain и Sui.

Официальный сайт:
https://firstdigitallabs.com/
Whitepaper:
https://resources.cryptocompare.com/asset-management/3242/1693209082602.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/9zNQRsGLjNKwCUU5Gq5LR8beUCPzQMVMqKAi3SSZh54u

Токеномика и анализ цен First Digital USD (FDUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене First Digital USD (FDUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,48B
$ 1,48B$ 1,48B
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 1,48B
$ 1,48B$ 1,48B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,0147
$ 1,0147$ 1,0147
Исторический минимум:
$ 0,8811103424050479
$ 0,8811103424050479$ 0,8811103424050479
Текущая цена:
$ 0,9979
$ 0,9979$ 0,9979

Токеномика First Digital USD (FDUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики First Digital USD (FDUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FDUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FDUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FDUSD, изучите текущую цену FDUSD!

Как купить FDUSD

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История цены First Digital USD (FDUSD)

Анализ истории цены FDUSD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.