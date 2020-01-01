Токеномика FAVRR (FAVRR)

Токеномика FAVRR (FAVRR)

Откройте для себя ключевую информацию о FAVRR (FAVRR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FAVRR (FAVRR)

Favrr — это первая платформа Fan-to-Earn™ — игровой, нативный для web3 опыт социальных инвестиций, где пользователи могут покупать, торговать и зарабатывать на токенизированных фандомах. Эти активы фанатов, называемые FAVE, представляют людей, идеи и культурные моменты. Представьте себе, что Уолл-стрит встречается с фандомом, где пользователи могут превратить страсть в портфолио.

Официальный сайт:
http://favrr.com/
Whitepaper:
https://docs.favrr.com/favrr-white-paper

Токеномика и анализ цен FAVRR (FAVRR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FAVRR (FAVRR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Токеномика FAVRR (FAVRR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FAVRR (FAVRR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FAVRR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FAVRR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAVRR, изучите текущую цену FAVRR!

Как купить FAVRR

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История цены FAVRR (FAVRR)

Анализ истории цены FAVRR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FAVRR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.