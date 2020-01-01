Токеномика FAVRR (FAVRR) Откройте для себя ключевую информацию о FAVRR (FAVRR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FAVRR (FAVRR) Favrr — это первая платформа Fan-to-Earn™ — игровой, нативный для web3 опыт социальных инвестиций, где пользователи могут покупать, торговать и зарабатывать на токенизированных фандомах. Эти активы фанатов, называемые FAVE, представляют людей, идеи и культурные моменты. Представьте себе, что Уолл-стрит встречается с фандомом, где пользователи могут превратить страсть в портфолио. Официальный сайт: http://favrr.com/ Whitepaper: https://docs.favrr.com/favrr-white-paper Купить FAVRR сейчас!

Токеномика и анализ цен FAVRR (FAVRR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FAVRR (FAVRR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: -- -- -- Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: -- -- -- Узнайте больше о цене FAVRR (FAVRR)

Токеномика FAVRR (FAVRR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FAVRR (FAVRR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FAVRR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FAVRR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAVRR, изучите текущую цену FAVRR!

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