Токеномика Harvest Finance (FARM) Откройте для себя ключевую информацию о Harvest Finance (FARM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Harvest Finance (FARM) Harvest предназначен для автоматического получения максимальной урожайности, доступной из новейших протоколов DeFi, и оптимизирует урожайность, полученную с использованием новейших методов ведения сельского хозяйства. FARM — это токен управления Harvest. Утверждается, что владельцы FARM могут голосовать за предложения по операционной казне FARM и получать 5% комиссии от операций по сбору урожая. Официальный сайт: https://harvest.finance/ Whitepaper: https://medium.com/harvest-finance/the-harvest-finance-project-338c3e5806fc Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa0246c9032bC3A600820415aE600c6388619A14D Купить FARM сейчас!

Токеномика и анализ цен Harvest Finance (FARM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Harvest Finance (FARM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,06M $ 17,06M $ 17,06M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 672,18K $ 672,18K $ 672,18K FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 490,86 $ 490,86 $ 490,86 Исторический минимум: $ 20,47768873365183 $ 20,47768873365183 $ 20,47768873365183 Текущая цена: $ 25,38 $ 25,38 $ 25,38 Узнайте больше о цене Harvest Finance (FARM)

Токеномика Harvest Finance (FARM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Harvest Finance (FARM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FARM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FARM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FARM, изучите текущую цену FARM!

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