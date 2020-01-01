Токеномика Harvest Finance (FARM)

Токеномика Harvest Finance (FARM)

Откройте для себя ключевую информацию о Harvest Finance (FARM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Harvest Finance (FARM)

Harvest предназначен для автоматического получения максимальной урожайности, доступной из новейших протоколов DeFi, и оптимизирует урожайность, полученную с использованием новейших методов ведения сельского хозяйства. FARM — это токен управления Harvest. Утверждается, что владельцы FARM могут голосовать за предложения по операционной казне FARM и получать 5% комиссии от операций по сбору урожая.

Официальный сайт:
https://harvest.finance/
Whitepaper:
https://medium.com/harvest-finance/the-harvest-finance-project-338c3e5806fc
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xa0246c9032bC3A600820415aE600c6388619A14D

Токеномика и анализ цен Harvest Finance (FARM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Harvest Finance (FARM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,06M
$ 17,06M$ 17,06M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 672,18K
$ 672,18K$ 672,18K
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 490,86
$ 490,86$ 490,86
Исторический минимум:
$ 20,47768873365183
$ 20,47768873365183$ 20,47768873365183
Текущая цена:
$ 25,38
$ 25,38$ 25,38

Токеномика Harvest Finance (FARM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Harvest Finance (FARM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FARM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FARM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FARM, изучите текущую цену FARM!

Как купить FARM

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История цены Harvest Finance (FARM)

Анализ истории цены FARM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.