Токеномика Farcana (FAR)

Токеномика Farcana (FAR)

Откройте для себя ключевую информацию о Farcana (FAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Farcana (FAR)

$FAR — это движущая сила Farcana, AAA-игры в жанре шутера с героями, сражениями 4 на 4, заданиями с искусственным интеллектом и экономикой, основанной на блокчейне, которая вознаграждает за мастерство, стратегию и вовлеченность.

Официальный сайт:
https://www.farcana.com
Whitepaper:
https://docsend.com/view/wh2xg3jpfi4n8mhf
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x5F32AbeeBD3c2fac1E7459A27e1AE9f1C16ccccA

Токеномика и анализ цен Farcana (FAR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Farcana (FAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,25M
$ 1,25M$ 1,25M
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 3,85B
$ 3,85B$ 3,85B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,63M
$ 1,63M$ 1,63M
Исторический максимум:
$ 0,0146
$ 0,0146$ 0,0146
Исторический минимум:
$ 0,000339484921223411
$ 0,000339484921223411$ 0,000339484921223411
Текущая цена:
$ 0,000326
$ 0,000326$ 0,000326

Токеномика Farcana (FAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Farcana (FAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FAR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FAR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAR, изучите текущую цену FAR!

Как купить FAR

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История цены Farcana (FAR)

Анализ истории цены FAR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.