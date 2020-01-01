Токеномика Farcana (FAR) Откройте для себя ключевую информацию о Farcana (FAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Farcana (FAR) $FAR — это движущая сила Farcana, AAA-игры в жанре шутера с героями, сражениями 4 на 4, заданиями с искусственным интеллектом и экономикой, основанной на блокчейне, которая вознаграждает за мастерство, стратегию и вовлеченность. Официальный сайт: https://www.farcana.com Whitepaper: https://docsend.com/view/wh2xg3jpfi4n8mhf Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x5F32AbeeBD3c2fac1E7459A27e1AE9f1C16ccccA Купить FAR сейчас!

Токеномика и анализ цен Farcana (FAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Farcana (FAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,25M $ 1,25M $ 1,25M Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 3,85B $ 3,85B $ 3,85B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,63M $ 1,63M $ 1,63M Исторический максимум: $ 0,0146 $ 0,0146 $ 0,0146 Исторический минимум: $ 0,000339484921223411 $ 0,000339484921223411 $ 0,000339484921223411 Текущая цена: $ 0,000326 $ 0,000326 $ 0,000326 Узнайте больше о цене Farcana (FAR)

Токеномика Farcana (FAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Farcana (FAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAR, изучите текущую цену FAR!

Как купить FAR Заинтересованы в добавлении Farcana (FAR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки FAR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить FAR на MEXC прямо сейчас!

История цены Farcana (FAR) Анализ истории цены FAR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены FAR прямо сейчас!

Прогноз цены FAR Хотите узнать, куда может двигаться FAR? Наша страница прогноза цены FAR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FAR прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!